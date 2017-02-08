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Публикации за 08.02.17

Дело Хорошавина и его коллег отправили в суд / Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение

Дело Хорошавина и его коллег отправили в суд Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение

Заместитель генпрокурора Россиии Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области – председателя правительства области Александра Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются во взяточничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ст.290 и ст.174 УК РФ).

По данным следствия, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов в составе организованной группы с 2009 по 2015 годы систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату выполненных работ.

Всего за указанный период чиновники получили около 522 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

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