Дело Хорошавина и его коллег отправили в суд / Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение

Публикации за 08.02.17

Заместитель генпрокурора Россиии Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области – председателя правительства области Александра Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются во взяточничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ст.290 и ст.174 УК РФ).

По данным следствия, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов в составе организованной группы с 2009 по 2015 годы систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату выполненных работ.

Всего за указанный период чиновники получили около 522 млн рублей. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва – Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Москва – Южно-Сахалинск. Другие новости 07.02.17

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