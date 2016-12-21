Семья экс-губернатора Сахалина лишилась четырех московских квартир

Публикации за 21.12.16

В Москве арестованы четыре квартиры, принадлежащие семье бывшего губернатора Сахалина, который обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом сообщил сегодня адвокат бывшего главы региона Иван Миронов.

«Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

По слова адвоката, одна из квартир была приобретена еще до того, как Хорошавин занял пост губернатора, а три других – до вступления в силу закона, на основании которого производится конфискация, при том, что этот закон не имеет обратной силы.

Миронов подчеркнул, что, согласно Гражданскому кодексу, нельзя изъять единственное жилье. «Такое возможно только по приговору суда, но никаких претензий следственные органы ни к Илье Хорошавину, ни к бывшей жене губернатора не имеют», – отметил адвокат.

Миронов напомнил, что сын Хорошавина уже совершеннолетний, поэтому не может, в отличие от супруги, или несовершеннолетних детей, являться субъектом закона о конфискации.

Хорошавин обвиняется в коррупционных преступлениях на десятки миллионов рублей. Он был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в $5,6 млн. Вскоре после ареста президент РФ Владимир Путин лишил его должности из-за «утраты доверия».

Генпрокуратура потребовала конфисковать все имущество, зарегистрированное на Хорошавина, его супругу и сына. По данным надзорного ведомства, это собственность на 1,1 млрд рублей, происхождение которой члены семьи не могут объяснить: квартиры и земельные участки в элитных районах Москвы, роскошные автомобили, ювелирные изделия и деньги. В мае 2016 года суд санкционировал конфискацию, в сентябре апелляция подтвердила это решение.

Ранее сообщалось об аресте 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также люксовых автомобилей Bentley Continental и Lexus LX 570.

В декабре стало известно, что находящийся под стражей экс-губернатор, его жена и сын обратились в Конституционный суд России с просьбой признать не соответствующими основному закону ряд положений антикоррупционного законодательства, из-за которых они лишились имущества на 1,1 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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