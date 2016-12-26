Приставы изъяли у Хорошавина особняк, нежилое помещение и два участка / На общую сумму более 74 млн рублей

Публикации за 26.12.16

Управление по исполнению особо важных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России изъяло у находящегося под арестом по подозрению в коррупции бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина недвижимость на сумму в 74 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФССП.

«Судебными приставами управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России совершены исполнительные действия по передаче в территориальное управление Росимущества в Московской области недвижимого имущества, принадлежавшего бывшему губернатору Сахалинской области Хорошавину и членам его семьи, с целью дальнейшего обращения в доход государства. В частности, передаче подлежал жилой дом площадью 935 квадратных метров, нежилое здание площадью 172 квадратных метра, четыре земельных участка общей площадью более 2 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, общая стоимость передаваемого имущества превышает 74 млн рублей. Как писал «Новый День», на прошлой неделе в Москве были арестованы четыре квартиры, принадлежащие семье Хорошавина. «Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина», – сказал адвокат бывшего главы региона Иван Миронов.

Ранее сообщалось об аресте 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также люксовых автомобилей Bentley Continental и Lexus LX 570.

В декабре стало известно, что находящийся под стражей экс-губернатор, его жена и сын обратились в Конституционный суд России с просьбой признать не соответствующими основному закону ряд положений антикоррупционного законодательства, из-за которых они лишились имущества на 1,1 млрд рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

Москва,, Иван Гридин

Москва,. Другие новости 26.12.16

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