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Публикации за 14.02.17

Хорошавина и его подельников этапировали в Южно-Сахалинск / Процесс над вероятными коррупционерами будет закрытым

Хорошавина и его подельников этапировали в Южно-Сахалинск Процесс над вероятными коррупционерами будет закрытым

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сегодня утром, 14 февраля, доставили в Южно-Сахалинск, где по его делу состоится суд, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Борт с экс-губернатором и членами его команды, которые также обвиняются в коррупции, прилетел сегодня утром. Задержанных сразу из аэропорта увезли в СИЗО», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, кроме Хорошавина, на Сахалин прибыли бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин, экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов и помощник Хорошавина Андрей Икрамов.

В понедельник стало известно, что судебный процесс над чиновниками начнется 20 февраля в городском суде Южно-Сахалинска. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.

Как писал «Новый День», в зависимости от роли и степени участия экс-чиновники они обвиняются во взяточничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ст.290 и ст.174 УК РФ).

По данным следствия, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов в составе организованной группы с 2009 по 2015 годы систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату выполненных работ.

Всего за указанный период чиновники получили около 522 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 14.02.17

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