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Публикации за 22.03.17

Сахалинский суд оставил Хорошавина за решеткой
Фото: «Коммерсантъ»

Сахалинский суд оставил Хорошавина за решеткой

Суд Сахалина отказался изменить меру пресечения в отношении экс-губернатора островного региона Александру Хорошавину, которого совместно с высокопоставленными подельниками обвиняют в коррупционных преступлениях. Бывшие чиновники оставлены под стражей, рассказала адвокат экс-главы Сахалина Ольга Артюхова.

«Сегодня суд рассмотрел апелляцию на решение горсуда Южно-Сахалинска об избранной мере пресечения – заключение под стражу. Мера пресечения оставлена без изменения», – цитирует Артюхову. Ранее адвокаты просили поместить Хорошавина под домашний арест.

Напомним, в начале марта адвокат советника экс-губернатора Сахалина и подельника Хорошавина Андрея Икрамова Юрий Сюзюмов заявил отвод судье и прокурорам. Сюзюмов как и поддержавшие его защитники заявили, что слуги Фемиды необъективны в рассмотрении этого дела. Они также указали на недопустимость собранных доказательств. Так, например, Сюзюмов заявил, что прослушивание телефонных разговоров Хорошавина и наблюдение за ним велись без постановления суда

Прокурор в свою очередь заявил, что отводы, неоднократно заявляемые адвокатами, в том числе и в ходе предварительных слушаний, призваны затянуть судебный процесс. Судья не удовлетворила ходатайство об отводе судьи и прокуроров.

Как писал «Новый День», экс-губернатор Сахалина Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред регионального правительства Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток превысила 522 млн рублей.

Дело с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением поступило в суд Южно-Сахалинска для рассмотрения по существу в начале прошлого месяца. Хорошавин и его подельники находятся под стражей с марта 2015 года. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО Лефортово, после этого его и подельников этапировали на Сахалин. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом.

Напомним, ранее по решению суда в доход государства у семьи экс-губернатора были изъяты московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекция часов и многое другое на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Примечательно, что происхождение данного имущества он не смог объяснить. Защита бывшего главы региона считает это решение незаконным, так как приговор по уголовному делу еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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