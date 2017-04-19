Семье Хорошавина богатства не вернут / Изъятие имущества у коррумпированного чиновника признано законным

Публикации за 19.04.17

Верховный суд не стал отменять решение об изъятии имущества у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом говорится в пресс-релизе Сахалинского областного суда. Речь идет о недвижимости, автомобилях и драгоценностях на сумму 1,1 млрд рублей, которые по иску Генпрокуратуры были переданы в госсобственность.

Решение об изъятии имущества Хорошавина Южно-Сахалинский городской суд вынес в мае прошлого года. Адвокаты экс-губернатора посчитали это его незаконным, так как приговор по уголовному делу еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным. Осенью 2016 года апелляционная жалоба об отмене решения была отклонена, в начале текущего года Сахалинский облсуд также не стал рассматривать этот вопрос.

Теперь же Верховный суд пришел к выводу, что в постановлениях нижестоящих судов нет «ошибок в толковании и применении закона, повлиявших на исход дела», и оставил их в силе. Дело в том, что сам Хорошавин и его родственники не смогли подтвердить законность приобретения имущества на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Напомним, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред регионального правительства Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток превысила 522 млн рублей. Хорошавин и его подельники находятся под стражей с марта 2015 года. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО Лефортово, после этого его и подельников этапировали на Сахалин. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.17

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