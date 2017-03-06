Адвокат заявил отвод судье и прокурорам по делу Хорошавина / Обвинение считает, что это сделано для затягивания процесса

Публикации за 06.03.17

Адвокат советника экс-губернатора Сахалина Андрея Икрамова Юрий Сюзюмов заявил отвод судье и прокурорам, с этого началось рассмотрение уголовного дела сахалинских чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Сюзюмов как и поддержавшие его защитники остальных подсудимых считают, что слуги Фемиды необъективны в рассмотрении этого дела. «Мы считаем, что председательствующий судья Елена Поликина лично заинтересована в исходе этого уголовного дела, а прокурор за неделю с момента передачи дела из Генеральной прокуратуры физически не мог изучить дело, состоящее из 34 тысяч листов. Ему пришлось бы читать по 5 тысяч страниц в день», – приводит РИА «Новости» слова адвоката.

Кроме того, защитник Икрамова указал на недопустимость собранных доказательств. Так, например, он заявил, что прослушивание телефонных разговоров Хорошавина и наблюдение за ним велись без постановления суда. «Они прослушивали разговоры в кабинете губернатора, где есть связь с президентом, там особый уровень секретности. Выходит, что правоохранительные органы могут так просто прослушивать любого гражданина», – сказал Сюзюмов.

Он также отметил, что, постановления судьи Поликиной участники процесса получают не по почте, как этого принято, а через сотрудников ФСБ и Следственного комитета, что, по его мнению, нарушает права подсудимых. Прокурор в свою очередь заявил, что отводы, неоднократно заявляемые адвокатами, в том числе и в ходе предварительных слушаний, призваны затянуть судебный процесс. Судья не удовлетворила ходатайство об отводе судьи и прокуроров.

Как писал «Новый День», экс-губернатор Сахалина Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред регионального правительства Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток превысила 522 млн рублей.

Дело с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением поступило в суд Южно-Сахалинска для рассмотрения по существу в начале прошлого месяца. Хорошавин и его подельники находятся под стражей с марта 2015 года. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО Лефортово, после этого его и подельников этапировали на Сахалин. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом.

Напомним, ранее по решению суда в доход государства у семьи экс-губернатора были изъяты московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекция часов и многое другое на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Примечательно, что происхождение данного имущества он не смог объяснить. Защита бывшего главы региона считает это решение незаконным, так как приговор по уголовному делу еще не вынесен, то есть Хорошавин к настоящему моменту не признан виновным.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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