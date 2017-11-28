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NewDayNews.ru

Вторник, 28 ноября 2017, 14:16 мск

Дальний Восток

Хорошавину «светит» 13 лет «строгача» и штраф в 500 млн

Хорошавину «светит» 13 лет «строгача» и штраф в 500 млн
Фото: пресс-служба Кремля

Представитель Генпрокуратуры Денис Штундер в ходе прений в Южно-Сахалинском городском суде попросил приговорить экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как передает «Интерфакс», предложенный срок получен путем частичного сложения 10 лет лишения свободы за восемь эпизодов получения взятки и 5 лет лишения свободы за легализацию доходов. Кроме того, сторона обвинения попросило назначить бывшему главе дальневосточного региона штраф в размере 500 млн рублей.

Как писал «Новый День», бывший губернатор Сахалина с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества. Суд Южно-Сахалинска 6 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего зампреда правительства региона Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова. Сумма полученных ими взяток, по версии следствия, составляет 522 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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