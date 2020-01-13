СКР получил доказательства происхождения денег экс-полковника Захарченко

Следователи выяснили, каким образом осужденный экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко обзавелся 8 млрд рублей. По словам заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова, у следствия есть доказательства, что найденные в квартире у Захарченко деньги имеют коррупционное происхождение, пишет «Коммерсантъ».

По словам Краснова, хоть Захарченко и отбывает наказание, расследование по его делу продолжается. В первую очередь следователей интересует, каким образом Захарченко обзавелся 8 млрд рублей. Заместитель главы СКР отметил, что полученные доказательства указывают, что эти деньги – взятки.

Он рассказал, что следователи устанавливают обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.

В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила новые активы Захарченко. В частности, у коррупционера обнаружили 484 млн рублей.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Позднее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении этих денег в доход государства. Однако скандальное дело получило свое продолжение – часть злополучных денег пропала. Стало известно, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции, проверяются организации и ведомства, занимавшиеся перевозкой средств. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

Москва, Иван Гридин

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