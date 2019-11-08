Смягчен приговор отцу полковника Захарченко и его подельнику

Мосгорсуд в пятницу смягчил приговор отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко, осужденному за растрату средств «Московского ипотечного агентства». Вместо четырех лет он проведет в заключении три года и девять месяцев, передает агентство новостей «Москва».

Также суд смягчил приговор второму фигуранту дела – экс-председателю правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимиру Корьевкину – с 4,5 лет колонии до четырех.

Защита прогнозирует, что осужденные могут выйти на свободу уже будущей весной с учетом времени, проведенного под арестом.

Как сообщал «Новый День», в апреле Мещанский районный суд Москвы признал Захарченко-старшего и Корьевкина виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, вершенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Согласно материалам следствия, Захарченко и Корьевкин совершили растрату средств, принадлежащих банку КБ «МИА», через внесение в штатное расписание новой должности – вице-президента для замещения ее Захарченко, не имеющего соответствующего высшего профессионального образования, требующихся знаний и необходимого опыта работы в банковской сфере.

По версии гособвинения, Захарченко противоправно и безвозмездно получал деньги банка в виде зарплаты и иных выплат, причитающихся ему по замещаемой должности вице-президента, при фактическом освобождении его от исполнения своих должностных обязанностей.

«Корьевкин при соучастии неустановленных лиц и Захарченко, совершил растрату в сумме свыше 1, 7 млн рублей, обратив их в пользу Захарченко, который в свою очередь похитил денежные средства КБ «МИА» в сумме свыше 4, 9 млн рублей», – полагает следствие.

Мещанский районный суд приговорил Захарченко к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, Корьевкин получил 4,5 года и штраф 900 тысяч рублей. Подсудимые вину в инкриминируемом им преступлении не признали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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