Конституционный суд разрешил отбирать имущество у любого, кто не докажет его законность

Конституционный суд России счел законной практику конфискации имущества не только у коррупционеров и их родственников, но также у друзей или знакомых обвиняемых, если те не докажут его законное проиобретение. Об этом говорится в определениях суда по жалобам осужденного за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких, пишет газета «Ведомости».

По результатам проверки Конституционный суд пришел к выводу, что эта мера не противоречит нормам о контроле за расходами чиновников. В КС отметили, что такая конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Там также указали, что порядок ее применения позволяет обеспечить баланс между публичными интересами борьбы с коррупцией и частными интересами собственника, поскольку не лишает его права представить в суд доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество.

В КС добавили, что в полномочия Конституционного суда не входит проверка законности и обоснованности судебных решений, вынесенных в отношении заявителей.

Своим решением КС поставил точку в споре, и отныне в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, прокомметировал судебный вердикт адвокат Захарченко Александр Горбатенко. По его словам, доказывать это следует при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ, поскольку другим доказательствам суды не верят. Адвокат добавил, после решения по делу Захарченко число подобных дел, по его сведениям, резко выросло.

Напомним, в августе 2018 года имущество семьи Захарченко общей стоимостью около 9 млрд рублей было обращено в доход государства по решению Никулинского суда Москвы. Это были наличные в разной валюте, 27 объектов недвижимости, четыре дорогих автомобиля и золотой слиток. Имущество было зарегистрировано на близких и родственников Захарченко. Суд посчитал, что официальные доходы Захарченко и членов его семьи не могли позволить им приобрести эту недвижимость. Близкие экс-полковника – родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги – обжаловали это решение в Конституционном суде, отметив, что на них не распространяются нормы о контроле за расходами госслужащих, и указав, что Генпрокуратура РФ не предоставила прямых свидетельств того, что имущество было куплено на незаконные доходы экс-правоохранителя.

Как сообщал «Новый День», 13 июня Пресненский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Подсудимый был лишен звания полковника. Также ему назначили штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей. 17 октября суд смягчил ему приговор до 12,5 лет колонии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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