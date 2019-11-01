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Пятница, 1 ноября 2019, 17:06 мск

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Арестованный «золотой полковник» из ФСБ рассказал, сколько миллиардов готов вернуть государству

Бывший начальник 2-го отдела управления «К» ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, частично признал иск Генпрокуратуры об изъятии незаконно полученных денежных средств и имущества, и готов вернуть в госказну более 6 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Владимир Михайлов. Таким образом, Черкалин признал, что получил деньги из не предусмотренных законом источников, уточнил защитник. Речь идет о 810 млн рублей, 72,7 млн долларов, 8,5 млн евро – почти 6,1 млрд рублей по текущему курсу. Помимо суммы в 6 миллиардов, «золотой полковник» согласился отдать государству автомобиль Porsche Cayenne, часы и запонки.

Адвокат добавил, что Черкалин отказывается признавать остальные требования обвинения о конфискации денежных средств и имущества, передает РИА «Новости». По мнению его подзащитного, Генпрокуратура требует незаконно изъять 120 тыс. рублей, менее чем 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки, парковочные места и ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.

Прокуратура требует изъять у Черкалина и его родных около 6,5 млрд рублей, происхождение которых полковник объяснить не может.

Экс-начальник отдела управления «К» ФСБ России обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. В конце августа сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ после проверки потребовала обратить в доход государства 6,3 млрд рублей семьи Черкалина. Соответствующее исковое заявление было направлено в Головинский районный суд Москвы.

В октябре стало известно, что Черкалин получал деньги от банкиров за «общее покровительство» прямо у входа в центральное здание ФСБ или в кафе на Лубянской площади.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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