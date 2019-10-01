Дело полковника-миллиардера Черкалина: офицеру ФСБ несли взятки прямо на работу

Экс-начальник 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве, получал деньги от банкиров у входа в центральное здание спецслужбы или в кафе на Лубянской площади. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на документы следствия.

По сведениям издания, по одному из вмененных Черкалину эпизодов взяткодателем значится бывший владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов. Посредниками проходят бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, который был советником Мазанова по решению вопросов с правоохранительными и контролирующими органами.

Как пишет газета, Черкалин познакомился с Горбатовым в 2005 году, а в 2013 году последний познакомился с Ходжояном. Горбатов отказался от роли «крыши» для банка «Транспортный» и предложил Черкалина. Тот согласился помогать банку за вознаграждение. Из материалов следствия следует, что Мазанов предлагал платить ему за конкретные действия, однако Черкалин настоял, чтобы ему ежемесячно выплачивали по 50 тыс. долларов за «общее покровительство».

В итоге Черкалин получал взятки ежемесячно с ноября 2013 года по февраль 2015 года. Всего владелец банка заплатил ему $750 тыс. долларов. Деньги Черкалину передавал Горбатов, который, как пишет издание, имел процент от этой суммы. Он получал деньги от Ходжояна и привозил их коллеге. Зачастую деньги передавали прямо на улице или в кафе рядом с зданием ФСБ на Лубянке. Кроме того, банк выплатил Черкалину премию в размере 100 тыс. долларов за помощь при проверке Центробанка РФ. Эти деньги ему передали у центрального здания ФСБ.

Всего Черкалин получил от банка «Транспортный» 850 тыс. долларов. Он признал вину и рассказал следователям о других банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Однако сумма не совпала с активами, обнаруженными у офицера и у его доверенных лиц.

Как отмечает «Ъ», Черкалин официально заработал за годы службы около 17,5 млн рублей. Его имущество оценивают в более чем 6,3 млрд рублей, в том числе пять квартир и два загородных дома, а также наличные – 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Большую часть денег он хранил в квартире, купленной специально для этих целей.

В органах госбезопасности Черкалин работал с 1998 года. Должность начальника второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ он получил в 2011 году. В его обязанности в том числе входила борьба с коррупцией в центральном аппарате спецслужбы и Банке России.

Весной сообщалось о задержании и последующем аресте троих работников «банковского» управления ФСБ –полковников Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина. Уголовное дело в отношении Черкалина было возбуждено 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а затем арестован. Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. Фролов и Васильев заподозрены в мошенничестве в отношении бизнесмена Сергея Гляделкина на 490 млн рублей. Всего при обыске у троицы была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей.

В конце августа стало известно, что Генеральная прокуратура РФ после проверки потребовала обратить в доход государства 6,3 млрд рублей семьи Черкалина. Соответствующее исковое заявление направлено в Головинский районный суд Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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