Рекорд взяточника Захарченко побит: у полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

У арестованного начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. Об этом рассказали источники «Росбалта».

По словам собеседника агентства в спецслужбах, контрразведчик с двумя бывшими коллегами оказывал помощь как минимум трем банкам. За покровительство руководители кредитных организаций платили ему крупные суммы. В ходе обысков в трех квартирах Черкалина обнаружили сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

Впрочем, по официальным данным, сумма взяток, которая фигурирует в этом деле, значительно меньше. По версии следствия, Черкалин получил через посредника 850 тысяч долларов. Коммерсанты платили ему за общее покровительство, а также «действия и бездействия в пользу взяткодателя».

Уголовное дело в отношении начальника отдела Управления «К» было возбуждено 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а затем арестован.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Еще два эпизода ему вменили после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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