Задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Одновременно ФСБ России совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Источник РБК, близкий к ФСБ, уточнил, что Черкалин возглавлял 2-й отдел внутри управления «К», который занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению и отвечает в том числе за взаимодействие с Росфинмониторингом.

Черкалин также входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ее состав приводится на сайте Росифнмониторинга). Помимо этого с 2011 года Черкалин входил в состав межведомственного совета по оптимизации платежного оборота.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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