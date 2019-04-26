Скандал в ФСБ: экс-сотрудников спецслужбы подозревают в хищении почти 490 млн рублей

В Москве экс-сотрудники ФСБ, задержанные по уголовному делу полковника Кирилла Черкалина, подозреваются в хищении не менее 490 млн рублей. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

По данным следствия, в 2011 году экс-сотрудник Центрального аппарата ФСБ РФ Дмитрий Фролов, используя свое служебное положение шантажировал бизнесмена Сергея Гляделкина. Он убедил потерпевшего, что тот может быть привлечен к уголовной ответственности, «что ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы». В результате преступная группа обманным путем получила долю в уставном капитале предприятий, передает «Интерфакс». Ущерб оценивается не менее чем в 490 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение»).

Фролов свою вину не признает, однако Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Фролова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня 2019 года.

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно о задержании действующего сотрудника спецслужбы, полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. В четверг 235-й гарнизонный военный суд санкционировал арест офицера на два месяца.

Известно, что Черкалин возглавлял 2-й отдел внутри управления «К», который занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению и отвечает, в том числе, за взаимодействие с Росфинмониторингом.

Вместе с полковником по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере накануне были задержаны экс-сотрудники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, который до 2013 года был заместителем начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и курировал контрразведывательное обеспечение банковской деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

Мошенники подбираются к Кремлю: в центре Москвы за сотни миллионов рублей проданы «таунхаусы-призраки». / Еврокомиссия запретила Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы. / Дело московского репетитора-истязателя: следствие настаивает на его аресте. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»