Новый скандал в ФСБ: задержаны сотрудники спецслужбы за хищение средств частного предпринимателя

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Об этом сообщил Центр общественных связей спецлужбы.

Материалы переданы для рассмотрения в органы военного следствия. Другие подробности не уточняются.

Стоит отметить, что за последнее время были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ. Весной сообщалось о задержании и последующем аресте троих работников «банковского» управления спецслужбы – Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина. Черкалин обвиняется в получении взяток на $850 тысяч за общее покровительство – сообщалось, что при обыске у него изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. Фролов и Васильев заподозрены в мошенничестве в отношении бизнесмена Сергея Гляделкина на 490 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.19

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