Дело о миллиардерах в ФСБ: Генпрокуратура требует обратить в доход государства 6,3 млрд полковника Черкалина

Громкий скандал вокруг полковников-миллиардеров ФСБ получил новое продолжение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Генеральная прокуратура РФ после проверки потребовала обратить в доход государства 6,3 млрд рублей семьи бывшего начальника 2 отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве.

«Установлено, что в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял не полные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре выяснили, что на часть средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких. В исковом заявлении надзорное ведомство требует обратить в доход государства 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков, общей площадью 7 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также 2 автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

«Общая стоимостью подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей», – уточнили в Генпрокуратуре.

Исковое заявление направлено в Головинский районный суд г. Москвы.

Как сообщалось ранее, в июле бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В мае ему было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тысяч за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013-2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники подразделения – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд рублей. Все трое арестованы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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