В России задумали изымать имущество родственников наркоторговцев

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который разрешает изымать в доход государства имущество родственников наркоторговцев. По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «речь идет о том, чтобы конфисковывать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства» (цитата по ТАСС).

Парламентарий уточнил, что имущество можно будет изымать в доход государства, если родственники наркоторговца не смогут доказать, что оно получено законно.

Пискарев добавил, что концепция разрабатываемого законопроекта аналогична недавнему разъяснению Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров.

Как сообщал «Новый День», 28 октября президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Как сообщило позднее МВД, в 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете.

Врио начальника главка по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров сегодня сообщил, что новые специализированные подразделения, направленные на борьбу с наркопреступностью в интернете, начнут работу 10 января 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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