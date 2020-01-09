Миллионные штрафы: в России будут наказывать за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящие штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают штрафовать за размещение или распространение в Сети запрещенной информации о «наркотических средствах, психотропных вещества или их прекурсорах, растениях, содержащих наркотические или психотропные вещества», а также о «новых потенциально опасных психоактивных веществах». Для граждан штраф составит от 5 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей (альтернативное наказание – приостановка деятельности на срок до 90 суток), для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей (либо приостановка деятельности на срок до 90 суток).

Кроме того, правительство предлагает ужесточить ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков для иностранцев и лиц без гражданства. Им будет грозить штраф от 4 до 30 тыс. рублей с выдворением за пределы России, или административный арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под административную ответственность должны подпадать операторы связи, предоставляющие услуги провайдерам хостинга, за неограничение или возобновление доступа к запрещенной информации о наркотиках.

«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет и не потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», – говорится в документе.

Как сообщал «Новый День», 28 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Позднее МВД сообщило, что в 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. В январе в МВД появятся новые специализированные подразделения, направленные на борьбу с наркопреступностью в интернете.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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