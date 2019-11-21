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Четверг, 21 ноября 2019, 15:43 мск

Новости Политика

В России появятся подразделения МВД для борьбы с наркодилерами в интернете

В МВД появятся новые специализированные подразделения, направленные на борьбу с наркопреступностью в интернете. По словам врио начальника главка по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова, новые отделы начнут работу 10 января 2020 года.

«Срок по их созданию у нас стоит до 10 января 2020 года. Этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», – приводит его слова ТАСС. При этом представитель МВД не уточнил, расширят ли штат ведомства для создания новых подразделений.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о планах обсудить с главой МВД вопрос по борьбе с распространением наркотиков через интернет в начале сентября. Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны реагировать на современные способы, используемые преступниками при распространении наркотиков.

Кроме того, 28 октября Путин поручил кабмину разработать поправки в УК, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в Сети. Как сообщило позднее МВД, в 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете.

На днях МВД России сообщило о ликвидации в Подмосковье крупнейшей в стране нарколаборатории. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Правоохранители изъяли более 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии и 4 тонны реактивов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Вовк.

Москва, Иван Гридин

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