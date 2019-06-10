Громкое дело: подпольный миллиардер Захарченко лишен звания полковника и приговорен к длительному сроку заключения

Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию. Также ему назначен штраф в размере 117 млн 990 тысяч рублей.

Согласно приговору, которым остались неудовлетворены гособвинение и подсудимый, Захарченко лишен звания полковника полиции и наград. В течение двух лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. В прениях сторон гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 495 млн рублей. Однако суд вынес более мягкое решение, передает «Интерфакс».

Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов «Ла Маре», с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, согласно материалам дела, которые суд счел доказанными, в 2016 году бывший полковник предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается якобы полученной им вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки от Дусса в $800 тыс.

Гособвинение планирует оспорить приговор Пресненского суда в части оправдания по одному из эпизодов. Обжаловать приговор собирается и сам Захарченко, который настаивает на своей невиновности.

Как известно, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года и заключен под стражу. Его дело получило широкий резонанс после того, как стало известно, что при обыске в квартире его сводной сестры обнаружили больше 8 млрд рублей наличными. Захарченко заявил, что никак не связан с этими деньгами.

В конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил отца полковника Виктора Захарченко к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 рублей за растрату 5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство».

В августе 2018 года имущество семьи общей стоимостью около 9 млрд рублей обратили в доход государства. Это были наличные в разной валюте, 27 объектов недвижимости, четыре дорогих автомобиля и золотой слиток. Имущество было зарегистрировано на близких и родственников Захарченко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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