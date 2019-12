Главные «герои» России 2019 года (СПИСОК)

2019 год для России получился мрачноватым – продолжились тревожные тенденции, которые не обещают жителям страны ничего хорошего. Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России уходящего года, имя которого определит читательское голосование, после чего будет представлен рейтинг персон, ярко негативно отличившихся в течение последних 12 месяцев.

Министр экономических манипуляций РФ

Максим Орешкин. Нынешний министр экономического развития РФ оказался едва ли не самой яркой персоной в правительстве РФ. В марте в Госдуме видный чиновник явно испытал весьма оригинальные чувства. Не каждый день и даже не каждый год спикер нижней палаты парламента разворачивает министра с докладом и отправляет, как школьника, переделывать домашнее задание. В новейшей истории такая неприятность с федеральным чиновником случилась в первый раз. Орешкин не смог ответить на вопросы главы Госдумы Вячеслава Володина, касающиеся экономики в целом – а не узкого направления развития малого и среднего бизнеса, которое и было заявлено в докладе министра.

Новый правительственный час должен был пройти в апреле – предполагалось, что там прозвучат данные об экономическом развитии страны со сводной информацией по исполнению всех национальных проектов. Однако на дворе уже декабрь, депутаты разъехались по регионам, а Орешкин в Госдуме так и не появился.

При этом вопросы к Минэку не только «не рассосались», но серьезно разрослись, на что обратил внимание даже видный «единоросс», глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров – осенью он предложил отобрать у Минэкономразвития Росстат и вернуть его в прямое подчинение правительству, потому что счетоводы стали работать как-то странно. «Это тот случай, когда мы видим с вами, – идет подгонка под другие показатели вот этого конкретного показателя статистики», – заявил Макаров про фонд оплаты труда. Но вопросы к Росстату, регулярно создающему видимость благополучия, есть не только у «единороссов». Совсем не случайно в экспертных кругах чиновников правительства РФ называют «фокусниками» и «манипуляторами».

Министр разрушения здравоохранения РФ

Вероника Скворцова. Глава минздрава РФ добилась потрясающих успехов на ниве развала первичного звена здравоохранения, что в августе 2019 года констатировал даже президент РФ Владимир Путин. На фоне «подвигов» министра меркнет даже ее прежнее «достижение» о снижении смертности среди пациентов, которое оказалось полной ложью, потому что граждане страны стали умирать дома, а не в стационарах, куда их теперь отказываются направлять.

2019 год ознаменовался также крупными скандалами с увольнением врачей. Самое громкое происшествие – не считая инцидентов в регионах – было в онкоцентре имени Н. Н. Блохина, где после смены руководства детского отделения почти все специалисты написали заявления об увольнении. Причиной почти везде стали низкие зарплаты, выдавливание неугодных на «вольные хлеба» и создание сопутствующих невыносимых условий труда, а также несправедливое распределение главврачами зарплатных средств: в итоге одни получают сотни тысяч рублей, вторые – едва дотягивают до средней зарплаты. На эту ситуацию обращали внимание, в том числе в Госдуме. В частности, представители фракции КПРФ подсчитали, что с января по сентябрь в России прошло 1 443 таких акции.

Деградация здравоохранения началась со стартом оптимизации, нацеленной на сокращение бюджетных расходов. В результате высокотехнологичная медицина, которой можно гордиться на международном уровне, развивается за счет первичного звена. Сельские поликлиники и стационары упразднены, очереди к узким специалистам в городах тянулся по несколько недель. Судя по данным, которые доложили Путину активисты ОНФ, ситуация более чем плачевная. Глава государства даже собрался устроить «разбор полетов» в связи с задержками строительства и ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Ситуацию, когда из 438 таких объектов по состоянию на 10 декабря работают и принимают сейчас пациентов только 29, Путин назвал «хамством и разгильдяйством». Как-то так и есть, если не сказать жестче…

Сенатор автономного Рунета

Андрей Клишас. Сенатор Андрей Клишас стал одной из самых знаковых персон 2019 года – сразу три его законопроекта в соавторстве с со-товарищами вызвали резонанс едва ли не больший, чем так называемый «пакет Яровой». Речь идет о наказаниях за оскорбление власти, фейк-ньюз и автономном Рунете. Со скандальных «законов Клишаса» начался январь – тогда их обсуждали в Госдуме, и Клишасом же завершается год – в декабре Госдума приняла закон о введении штрафов за нарушения закона о СМИ – иностранных агентах, 16 декабря его подписал президент. За повторное нарушение, напомним, гражданам грозит уже не штраф, а 15 суток ареста.

Удивительно, но сам автор скандальных инициатив ни на одно обсуждение их на заседании в Госдуме не явился. Тексты законопроектов, вышедшие из-под пера Клишаса, не раз критиковали правозащитники и общественники, причем не только за странное понимание сенатором гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан, но и за юридические недочеты. До сих пор нет критериев отнесения информации к разряду «фейковой». Эксперты прогнозируют, что с правоприменительной практикой идей Клишаса будут связаны серьезные скандалы.

При этом сенатор, явно не сам «штампующий» скандальные законопроекты с поистине завидной регулярностью, умудрился восстановить против себя не только рядовых россиян, но даже силовиков, поддержав идею запрета на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ.

Уголовный член Совета Федерации

Рауш Арашуков. Теперь уже бывший сенатор Рауф Арашуков в буквальном смысле ввел силовиков в сенат – его громкое задержание по подозрению в двух заказных убийствах произошло прямо на пленарном заседании Совета Федерации. За несколько секунд до этого коллеги сняли с него неприкосновенность. Говорят, что, услышав речь генпрокурора Юрия Чайки, сенатор попытался покинуть зал заседаний, однако спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко ледяным тоном посоветовала ему не сопротивляться.

История, невзирая на ее серьезность для семейного клана Арашуковых (арестован был и отец экс-сенатора Рауль Арашуков и все его ближайшее окружение), вызвала поток фотожаб и шуток в Сети. Например, после новостей в СМИ о переводчике для Арашукова по Рунету поползли сарказмы вроде «Позвольте, а как же он служил в очистке?» или «Если каждый месяц сажать по одному депутату Госдумы или сенатору, то нынешнего состава хватит на 25 лет».

В Рунете подсчитали, что в СовФеде на 94 человека приходится один убийца, припомнив, что до Арашукова по такому же обвинению срок получил его коллега Игорь Изместьев – а в целом в стране на одного убийцу приходится аж 844 гражданина. Учитывая, что из членов Совета Федерации 12 уже осуждены, а еще трое в розыске, можно сделать вывод, что проблемы с законом по статистике у каждого десятого сенатора. Показательно…

«Единороссы»-партизаны

«Самомедвеженцы». 2019 год запомнится также массовым появлением на политическом поле якобы независимых кандидатов – которые еще вчера рьяно поднимали руку на съезде «Единой России», но потом публично отказались причислять себя к партии власти. Хитрость упавшего в рейтингах «ЕдРа», официально объявившего об отказе от участия в выборах, «наградила» таких представителей обидным титулом «самомедвеженцы». Подобные избирательные кампании прошли на выборах в Мосгордуму, в парламент Татарстана, губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, мэрских – в Улан-Удэ, а также депутатских – в очень многих муниципальных образованиях.

Массовый «исход» «единороссов» из партии развеселил россиян. В соцсетях были обозначены несколько признаков «раскольников», по которым их можно отличить от реального оппозиционера: о «самомедвеженце» вовсю трубят подконтрольные местным властям СМИ, избиркомы не устраивают спектакль с обнаружением якобы фальшивых подписей, листовки и плакаты «тайного партийца» спокойно висят в торговых центрах и автобусах, за него агитируют высокопоставленные чиновники и «звезды», а в тех же соцсетях его защищает целая армия «троллей».

Между тем, в Москве реализация этого плана оказалась не на высоте. На востоке столицы на выборах победили вовсе не те, на кого рассчитывали партия и правительство. В Мосгордуме же в итоге оказалось почти два десятка депутатов, реально не связанных с «партией власти». Впрочем, общую ситуацию это сильно не изменило: реальные представители власти могут скрываться и в других политических партиях.

Правдивые «слуги» народа

Чиновничья «борзота». Российские чиновники стали на удивление активно соревноваться в самых диких высказываниях, которые некоторым из них, между прочим, уже стоили должности, но тенденция высветилась очень яркая – для представителей власти простые граждане стали словно «мясом».

В январе старт этой кампании дала председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. На встрече с жителями подмосковного Королева она заявила: «Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» В феврале эстафету перехватил мэр башкирского Сибая Рустем Афзалов – город задыхался от выбросов из старого карьера и местные жители записали видеообращение к федеральной власти. Обозленный мэр в адрес организовавшего акцию активиста заявил следующее: «Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел!»

В марте руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил, почему в республике не выполнен указ президента о двукратном повышении размера зарплат учителям и врачам. Оказалось, что представители этих профессий там просто ленивые. «Есть учителя, которые получают мало. Но они мало работают. Порядочные, добросовестные, нагруженные учители и врачи получают достойную зарплату», – заявил чиновник.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в историю как автор сакраментальной полублатной фразы, сказанной жительнице затопленного Канска: «Хотите мне права качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть». Закономерно, что за такие заявления пострадавшим в результате стихии людям и поразительный лексический запас, в соцсетях Усса высмеяли, назвав «паханом» Красноярского края. Не помогло даже вмешательство губернаторской пресс-службы, вяло сообщившей, что «видео вырвано из контекста».

Усс вообще оказался серийным поставщиком удивительных умозаключений. Его заявление о вреде тушения пожаров явно должно войти в анналы истории: «Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Примерно за столь же удивительные заявления своей должности лишилась глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич. В слитой в Сеть аудиозаписи телефонного разговора чиновница нелицеприятно отозвалась о людях, которые пришли на встречу с Путиным. «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! <…> Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья». Позднее Алашкевич заявила, что запись была сфабрикована и пообещала подать в суд на опубликовавшие ее СМИ. Однако скандал был так велик, что ей пришлось написать заявление об увольнении.

Можно легко предположить, что продолжение такой «борзоты» явно последует – очевидно, что «слуги» народа чересчур обнаглели.

Главные «правозащитники» 2019 года

Представители силовой и судебной системы. Полиция, Росгвардия, прокуратура и суды в 2019 году дали десятки поводов для изумления не только обывателям, но и квалифицированным юристам, фактически отменяя конституционные права гражданина там, где это было удобно представителям власти. Это и громкое «дело Голунова», и действия силовиков во время летних протестов в Москве, и суды, отправляющие за решетку за высказывание собственного мнения и даже обычное стояние на улице.

Самым удивительным оказалось, что полностью дисквалифицировавшая себя система создала новое право – «инстаграмное». Этот термин придумал один из депутатов Госдумы (Александр Шерин из ЛДПР) и он означает, что соцсети фактически стали одной из ветвей власти, получившей возможность влиять на исполнительную и судебную систему. Чем серьезнее и масштабнее волна протеста, поднятая в соцсетях – тем больше вероятность того, что удастся «отбить» очередного отправленного в СИЗО. Огромный общественный резонанс заставил силовиков выпустить обвиненного в наркоторговле журналиста Голунова и уже приговоренного к 3,5 годам за «нападение» на сотрудника Росгвардии актера Павла Устинова.

Судебные процессы из-за бумажного стаканчика и пластиковой бутылки, брошенных в сторону росгвардейцев, дали новый толчок народному творчеству. Соцсети заполнили частушки о нежных и ранимых бойцах спецназа:

Росгвардейца разлюбила –

Где ни тронь, там все болит.

Он на деле оказался

Абсолютный инвалид!

«Абсолютный космос»

Дмитрий Рогозин. Нынешний глава Роскосмоса, имеющий к космосу весьма и весьма отдаленное отношение, в 2019 году себе не изменял – продолжал давать поводы для язвительных шуток над состоянием подведомственной ему отрасли. Примечательно, что Рогозин открыл год большим интервью РБК, где свалил все скандалы на происки конкурентов, отказался вызволять от силовиков 74-летнего ученого-физика Дмитрия Кудрявцева, похвалил свою работу на космодроме «Восточный», который прославился коррупционными сделками, и с большим неудовольствием отозвался о пользователях Рунета, размещающих в соцсетях «юродивые вопли» типа «Прости нас, Юра!» «Мы также переживаем, больше всех переживаем и делаем все возможное, чтобы наша техника работала исправно», – пришлось опять заверять Рогозину.

Переживать в этом году Рогозину и Роскосмосу пришлось много. В феврале ведомство вновь взорвало медийную повестку из-за заявления самого Рогозина о том, что корабль «Федерация» придется переименовать, потому что он «должен не как девочка называться, а мужским именем». На фоне этого сексистского заявления очень интересно выглядит выпущенный Роскосмосом новогодний календарь с женщинами в космосе, которому остался один шаг до пин-апа.

Примечательно, что при своем назначении в Роскосмос Рогозин говорил, что наведет порядок на стройке космодрома «Восточный» – где ранее были украдены поистине космические суммы. Но и тут что-то пошло не так: в декабре прокуратура снова заявила, что проверила все подрядные и субподрядные организации и нашла очень много нарушений УК РФ. В следственные органы в итоге направлено 80 постановлений о возбуждении уголовных дел. Совсем не странно, что популярный телеведущий Иван Ургант предложил отдать на достройку скандального полигона триллион рублей из федерального бюджета, который не сумели потратить за год российские чиновники. «Поставят хотя бы цветники из покрышек», – предложил он. На катастрофическую ситуацию обратил внимание даже Путин. Но будет ли толк – вопрос…

«Настоящий полковник»

Полковник-миллиардер Кирилл Черкалин. Если бы Forbes составлял рейтинг российских чиновников и силовиков, «заработавших» самые крупные состояния на взятках, то в первых рядах списка, несомненно, оказался бы начальник банковского отдела управления «К» ФСБ – полковник Кирилл Черкалин. В трех его квартирах при обысках нашли 12 млрд рублей, причем наличные лежали прямо на полу, сложенные пачками в полиэтиленовые пакеты. Часть денег, которые могут только присниться обычным россиянам, была в банковских ячейках. И это – только наличные. Помимо купюр оперативники изъяли драгоценности, акции, часы и прочие атрибуты жизни миллиардера.

Оказалось, что полковник не смущался получать взятки прямо на Лубянке – возле известного на весь мир здания спецслужбы. Сам Черкалин жил в особняке, рабочий кабинет в котором был оформлен под овальный кабинет Белого дома. Золотого унитаза, правда, там не нашли – «скромный» полковник ограничился золотыми кранами в ванной. Позднее в СМИ просочился инсайд о том, что Черкалина сдал экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, с которого полковник много лет тянул деньги за общее покровительство – проще говоря, закрытие уголовных дел на сотрудников и друзей Хотина.

В виртуальном рейтинге взяточников Черкалин побил предыдущий рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого отыскалось «всего-то» 8,5 млрд рублей. Гражданин Корейко точно может уходить на покой…

Главный мэр городов России

Сергей Собянин. Мэр российской столицы Сергей Собянин в этом году отличился сразу несколькими сомнительными публичными заявлениями, пиком скандалов из-за реновации и потрясшим Москву открытием центральных диаметров (МЦД). От звания «народный антигерой года» градоначальника уберегает разве что наличие серьезных конкурентов в федеральных структурах.

Так или иначе, заявление Собянина о Зимбабве вызвало множество кривотолков. «Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем», – заявил мэр, оценивая летние протесты, которые вспыхнули из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. Но эффект на контрасте «сыграл» против: позже организация Freedom House – которая хоть и считается вражеской, но дает поводы для раздумий – опубликовала любопытный рейтинг о состоянии политических и гражданских свобод в мире. Оказалось, что Зимбабве в списке гораздо выше России.

Заявление про мусорные дела оказалось не менее неоднозначным. «Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу гэбэушке нашей, «Жилищнику»: не вывозите месяцок оттуда – и проблема решена!» Это было сказано во время отчета мэра перед депутатами Мосгордумы в ответ на вопрос о возможности введения в столице раздельного сбора отходов жизнедеятельности. Судя по ответу Собянина, альтернативы сжиганию отходов и вывозу их в другие регионы просто нет. Восхитило москвичей и новое слово «гэбэушка», в котором слышен отзвук ранее услышанной от мэра «кафушки».

Слова – словами, но не менее поразительны были дела. Полным провалом обернулся для Собянина и разрекламированный запуск МЦД. Пока мэр катал на новенькой «Иволге» президента Путина, спешащие на работу москвичи столкнулись с массой проблем: на части станций не работали валидаторы, новые электрички оказались короче прежних, что спровоцировало серьезную давку. Кроме того, из-за приезда Путина на открытие МЦД полностью остановили первый диаметр – пассажиры были вынуждены долгое время сидеть в душных электричках. В итоге люди сами открывали двери вагонов и выходили прямо на пути. Из-за МЦД, кстати, изменилось расписание аэроэкспресса до аэропорта «Шереметьево», дорога на котором ранее занимала 35 минут, а теперь 50.

Путин явно не оценит и реновацию района Кунцево. Но президенту, похоже, не до того. Пора выбирать преемника, в числе которых называют того же Собянина. Как говорится – не дай Бог!

Мусорные лоббисты

Мусорные лоббисты успели вскочить в последний вагон уходящей осенней сессии Госдумы и протащить закон о приравнивании сжигания отходов к их утилизации. Экологи уже предрекли, что это поставит под вопрос достижение цели и так проваливающейся мусорной реформы и ее негативного воздействия на природу. Отныне владельцам мусоросжигающих заводов (МСЗ) будет выгодно получать как можно больше «сырья», к тому же на их заводы будет отчисляться часть экологического сбора с производителей упаковки.

Главными заинтересантами нового закона наблюдатели называют владельцев нынешних и будущих МСЗ – это компании «РТ-Инвест» (по данным РБК, 25,01% компании принадлежит «Ростеху», 35% – гендиректору самого «РТ-Инвеста» Андрею Шипелову, еще 39,9% – у бывшего топ-менеджера госкорпорации Сергея Скворцова) и «Хартия» сына генерального прокурора Игоря Чайки.

При этом «РТ-Инвест» еще в 2016 году создал четыре фирмы под названием «Альтернативная генерирующая компания», которые и занимаются строительством МСЗ. Приравнять утилизацию к сжиганию лоббистам удалось за счет того, что в результате термической обработки отходов будет получаться электроэнергия. Таким образом мусор «превратился» во вторсырье для генерирующих компаний, которые при этом заверяют о безвредности своего «производства», хотя экологи говорят об обратном.

Сама мусорная реформа, запущенная в январе 2019 года, невзирая на все усилия чиновников, очевидно с треском провалилась. Митинги протеста охватили практически все регионы страны. Жители протестуют против строительства новых свалок, мусоросжигательных заводов, отсутствия рекультивации старых и при этом вонючих полигонов, а также нарушений со стороны региональных операторов, которые занимаются «решением» мусорных проблем – но «слугам» народа, похоже, это неинтересно…

«Животный» авиаперевозчик

«Аэрофлот». Обыкновенный крупный домашний кот Виктор в 2019 году смог нанести сокрушительный удар по репутации крупнейшего отечественного авиаперевозчика – «Аэрофлота». История, начавшаяся с попытки хозяина животного Михаила Галина провезти своего друга из Риги, где он работал, во Владивосток, стараниями пиарщиков авиакомпании разрослась в большой сериал. Плюсов к имиджу «Аэрофлота» инцидент отнюдь не прибавил.

Мужчину с котом спокойно пропустили в салон самолет из Риги в Москву, а там при пересадке сотрудники «Аэрофлота» внезапно обнаружили, что вес кота на 2 кг превышает допустимый. Чтобы не сдавать друга в багаж, Галин схитрил: для взвешивания принес похожего, но более тощего кота. По прибытии домой мужчина рассказал всю историю в соцсетях. «Аэрофлот» отреагировал мгновенно – и лишил Галина всех накопленных за долгие годы бонусных миль. На такой поворот не могли не отреагировать федеральные СМИ, и история быстро разошлась по Рунету. Пользователи соцсетей оставляли комментарии «Я/Мы толстый кот» и выражали свое недовольство «клиентоориентированностью» «Аэрофлота».

Осознав, что толстый кот Виктор стал фактически мемом, историю подхватили предприниматели. Они наперебой стали предлагать Галину и его четвероногому другу различные бонусы и подарки, от бесплатного такси до «фитнес-тренировок для кота». Тут уже тему подхватили иностранные СМИ, и про русского кота Виктора в результате узнали читатели и зрители ВВС, СNN, NBC, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Daily Telegraph. При этом иностранные комментаторы тоже выразили негодование по поводу действий авиаперевозчика.

«Профессор» года

Олег Соколов. Жуткая история питерского профессора Соколова, которого утром 9 ноября выловили из Мойки с отрубленными руками аспирантки Анастасии Ещенко в пакете, потрясла не только россиян. Власти Франции начали процедуру лишения ученого ордена Почётного Легиона. С жестокостью убийства в диссонанс входило и то, что профессор Соколов является видным специалистом по эпохе наполеоновских войн, был членом научного совета Российского военно-исторического общества, обласканный наградами власти и руководства СпбГУ, которое называло его гордостью вуза.

Трагедия случилась 7 ноября. Объективно обстоятельства ссоры между Соколовым и его 24-летней возлюбленной неизвестны – профессор уверяет, что девушка доводила его упреками из-за его детей. Когда она заснула, Соколов четыре раза выстрелил ей в голову из обреза. Труп он спрятал в одной из комнат, а на следующий день принимал в квартире гостей. Избавляться от улик он начал утром 9 ноября – взял пилу и расчленил тело. Особенно тяжело, по словам профессора, было отпиливать ноги. Однако от такой работы Соколова стало мутить, и он взялся за алкоголь. Поймали его случайно: изрядно нетрезвый 63-летний мужчина в попытке утопить очередной упорно всплывающий пакет с руками жертвы сам свалился в Мойку.

Позднее выяснилось, что первые «звоночки» о наклонностях Соколова звенели еще в 2008 году, когда одна из его пассий написала заявление в полицию. Тогда девушка сообщила, что профессор едва не убил ее – привязал скотчем к стулу, избивал, душил, обещал «закопать на стройке». Однако правоохранители не предприняли никаких мер, и авторитетный преподаватель, по словам девушки, еще несколько недель донимал ее звонками и угрозами.

Выпускники истфака СпбГУ говорят, что любовные отношения между преподавателями и студентками для вуза – норма. Руководство закрывает глаза на такие вещи, не призывая к порядку любвеобильных сотрудников.

Выбрать главного «героя» России 2018 года можно здесь >>>

Формат голосования предполагает возможность выбора нескольких кандидатур

