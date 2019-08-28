Члены российского правительства демонстрируют тотальную некомпетентность, в результате чего страна погрузилась в очередной рукотворный кризис, одним из ярких проявлений которого стала ситуация в отечественном здравоохранении. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает известный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Чиновники часто врут. Если сказать корректнее: приукрашивают действительность. Чтобы нам с вами жилось в России приятнее и легче, с надеждой и верой в будущее. Но истинное положение вещей в нашей стране стало настолько очевидно, что скрывать его так же глупо, как доказывать, что дважды два – пять, чем, впрочем, довольно успешно занимается уже не первый год наше правительство со всеми министерствами и ведомствами.

На днях расписалось в полном бессилии Министерство экономического развития РФ. Согласно макроэкономическому прогнозу на ближайшие годы, доходы россиян в 2019-м увеличатся на 0,1 процента при ожидаемом ранее 1-процентном росте. И однозначно вырастет уровень бедности – 12,5%, вместо предсказанных ранее 12%. И никакой надежды на нефть, опять упавшую в цене, и на внутренний рынок сбыта, агонизирующий уже который год, и на другие важные факторы экономического роста.

Неделю назад на совещании у Путина так же откровенно «обнажился» Минздрав, фактически обозначив провал профильного нацпроекта в развитии первичного звена медицины. Впрочем, акт публичного стриптиза мало кого впечатлил: пусть россияне в большинстве своем не разбираются в тонкостях макроэкономических процессов, но уж кому, как ни населению и врачам, работающим на местах, знать, во что превратилась наша медицина за годы реализации нацпроекта в регионах России. И только министр Скворцова, кажется, узнала об этом через семь лет своей работы на посту, когда готовила доклад президенту. Чем, собственно, и вызвала справедливое возмущение гаранта.

Конечно, можно использовать известные приемы и спихивать многие недочеты на предшественников, начинавших реформы. Но то, что большая часть реализации нацпроекта приходится именно на годы главы министерства здравоохранения Скворцовой – это факт, говорящий о многом. Лично мне очевидна некомпетентность Вероники Игоревны как управленца государственного уровня и ее нежелание смотреть на реальность не сквозь призму победных эфемерных отчетов. Ну совсем ей не хочется видеть разбазаривание немалых средств и низкопробную реализацию нацпроекта и майских указов президента региональными властями, разваленные здания медучреждений и очереди в поликлиниках, нехватку медикаментов и оборудования, бегства кадров из-за нагрузок и низких зарплат.

И как в этой связи не вспомнить массовое увольнение врачей первой городской больницы Нижнего Тагила – города двух крупнейших вредных производств и серьезных экологических рисков? Без врачей здесь может наступить гуманитарная катастрофа. Случай, по-моему, беспрецедентный: чтобы сразу все хирурги клиники написали заявления не по причине какой-нибудь врачебной ошибки или нарушения, а из-за невероятной нагрузки при низкой оплате труда. И уточню – полного игнорирования просьб, по словам заведующего хирургическим отделением, «о кадровом усилении, улучшении круглосуточной диагностики и правовой защиты врача перед пациентом и его родственниками». В таком адском режиме хирурге работают уже два года! Два года ни руководство больницы, ни облздрав, ни Минздрав в упор не видят обращения врачей. Не иначе как министр Скворцова слишком увлечена очередными фантастическими отчетами о росте продолжительности жизни и снижении младенческой смертности…

Или вспомним, как в январе вступило в силу предельно недальновидное законодательство, регламентирующее минимальную цену закупок на тендерах? Это привело к тому, что фармакологическим компаниям не выгодно стало производить лекарства, и заказчики элементарно не вышли на торги. В результате сорвались тендеры на производство самых жизненно важных лекарств: инсулина, преднизолона, средств терапии ВИЧ и онкозаболеваний.

Сколько жизней унесла медицина, призванная их спасать?

А может, все-таки пока не поздно, госпожа министр оторвется от важных государственных дел и обратит внимание на ситуацию и в подмосковном Пушкине, где так же массово готовы увольняться фельдшеры «скорой», которым на вызовы приходится выезжать без самых простых лекарств, шприцов и обезболивающих? На «скорую» в Орле, объявившую итальянскую забастовку из-за невыносимых условий труда? На Тольятти, Воронеж, Новгородскую область, Благовещенск, где на протесты вынуждена выходить целая армия медиков – представителей самой мирной профессии.

Это же ваши, Вероника Игоревна, коллеги! Или вы уже забыли, как это – работать, так сказать, «на земле»? Так, кажется, президент готов вам предоставить такую возможность.

Есть подозрения, что если до 1 октября ведомство Скворцовой не выполнит поставленную президентом задачей о мерах по модернизации первичного звена, то и русский врач тут не поможет – некомпетентность в запущенном виде не лечится.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 28.08.19

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