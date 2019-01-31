«Позвольте, но как же он служил в очистке?» Рунет взорвали фотожабы на сенатора Арашукова

Рунет взорвала история с показательным задержанием сенатора Рауфа Арашукова прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ. Пользователи публикуют фотожабы и шутят о том, как сенатор мог несколько лет голосовать за новые российские законы, если не владеет в достаточной степени русским языком.

Пожалуй, самой популярной стала цитата из знаменитого фильма «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова: «Но позвольте, как же он служил в очистке?»

«Русским языком не владею. В Совете Федерации оказался в связи с обстоятельствами непреодолимой силы», «Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать», – предлагают объяснения пользователи «Фейсбука». «Я подозревал, что в Совете Федерации общаются не на русском», – понимающе отметил один из комментаторов о новости про допрос сенатора.

«Опаньки! В РФ законодатели не владеют официальным языком федерации? Умора, да и только. А ещё смеют в других странах заявлять претензии по поводу распространенности русского языка», – возмущаются некоторые.

«А что бы было, если бы год назад уже был закон Клишаса, и кто-то что-то сказал бы об Арашукове? А он не один такой», – интересуются в Рунете, и даже находят плюсы в ситуации с сенатором: «Я требую переголосования в Совете Федерации по одобрению пенсионной реформы!!! Так как большинство сенаторов не владеют русским языком!»

«Понаберут в Сенат по объявлениям», – иронично предполагают пользователи «Твиттера». «Ему просто показали, на какую кнопку нажимать, там только кнопка «за» работает», – с сарказмом объясняют им другие комментаторы. «Неизвестно, они пока не пробовали нажимать «против». Может, и работает», – возражают им шутники.

«Не понимаю, почему многие удивлены? Если внимательно посмотреть тексты законов, произведённых примерно с 2007 г., несложно понять, что у большинства участников их сотворения проблемы с русским языком, логикой и рядом других базовых предметов», – резонно отмечают пользователи соцсетей.

У многих возникли ассоциации с легендой о коне императора Калигулы, назначенном в римский сенат. «Ну приведите же уже наконец в этот «Сенат» коня!» – пишут комментаторы. При этом некоторые всерьез предлагают провести в Совете Федерации, а заодно и в Государственной думе тесты по русскому языку для депутатов и сенаторов: «Экзамены онлайн. 100 вариантов билетов. В туалет выходить нельзя».

Сенатор Рауф Арашуков был задержан накануне утром в зале заседаний Совета Федерации. Видеотрансляция на это время была прервана, однако уже через несколько минут новость появилась на сайтах российских информагентств. В Следственном комитете подтвердили факт задержания и заявили о предъявлении Арашукову обвинений сразу по трем статьям УК РФ: убийство, участие в преступной сообществе и давление на свидетеля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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