Очередной «газовый» топ-менеджер: в деле Арашуковых увеличилось число фигурантов (ФОТО)

Число фигурантов в громком деле сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова выросло.

Следователи допрашивают по делу о хищении газа у «Газпрома» исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова, сообщает Следственный комитет. Топ-менеджер стал седьмым подозреваемым по данному делу.

задержанный Алан Кятов, фото: stavkraygaz.ru

По информации СКР, с Кятовым проводятся следственные действия. После завершения допроса следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал РИА «Новый День», 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлено обвинение в участии в преступной группировке (по ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве двух человек (ч.2 ст.105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ). По версии следствия, Арашуков причастен к расправе над зампредседателем общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Асланом Жуковым и советником президента Карачаево-Черкесии Фралем Шебзуховым.

В тот же день в санкт-петербургском офисе «Газпрома» был задержан отец сенатора, советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем преступной группировки и участником хищения природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

Кроме сенатора и его отца по делу проходят четыре человека: двоюродный брат Рауфа Арашукова Руслан Арашуков (гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань»), первый заместитель гендиректора компании «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минводах Гузер Хашукаев и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ и ст.210 УК РФ (мошенничество; создание и участие в преступном сообществе), отметили СКР. Все шестеро фигурантов арестованы на два месяца – до 30 марта.

В Следственном комитете также сообщили, что по данному уголовному делу проведено свыше 40 обысков в 11 городах. В настоящее время следователи устанавливают все возможные эпизоды преступной деятельности и других вероятных фигурантов дела.

Между тем, в Кремле заявили, что преждевременно говорить о масштабах воровства газа по делу Арашуковых. «Нужно дождаться вердикта суда», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ходе судебного разбирательства предстоит доказать виновность советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Песков призвал дождаться завершения следственных действий и вердикта суда.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.19

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