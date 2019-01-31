50 кг ювелирки, золотые слитки, оружие и деньги: итог обысков у семьи сенатора Арашукова (ВИДЕО)

В ходе обысков, проведенных по громкому делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца – советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, изъято более 50 кг ювелирных изделий, золотые слитки, коллекционное холодное оружие, а также крупные суммы наличных в рублях, долларах и евро. Об этом сообщают телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, помимо Арашуковых, задержанных накануне, подозреваемыми по нашумевшему делу стали четверо руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа – Руслан Арашуков (двоюродных брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все четверо, по последним данным Следственного комитета РФ, задержаны. Сейчас их допрашивают.

Следователи допрашивают подозреваемых по делу Арашуковых

Следователи готовят ходатайство в суд об их аресте. По версии СКР, все четверо являются сообщниками Арашукова-старшего в деле о хищении газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. «Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет», – говорится в сообщении СКР.

После задержания подозреваемых были проведены обыски, в результате которых только по одному из адресов удалось обнаружить и изъять более 50 килограммов ювелирных изделий, сообщает газета «Коммерсантъ». Отмечается, что следователи до сих пор ведут опись изъятого. Кроме того, по сведениям издания, были обнаружены крупные суммы наличных в долларах, евро и рублях.

Ранее в телеграм-канале «Следак шепнул» появилось видео обысков у сенатора Арашукова. На ролике видны коллекционные сабли и ножи в золотых ножнах, несколько золотых слитков весом по 250 граммов и по килограмму, множество медалей, наград, кредитные карточки и долларовая наличность. Отмечалось, что это лишь малая часть того, что удалось найти во время обысков.

Обыски у сенатора Арашукова

Примечательно, что согласно информации на сайте Совфеда, Рауф Арашуков задекларировал по итогам 2017 года 4,9 миллиона рублей. Доход его супруги за год составил 96 тысяч рублей, следует из документа. Сенатор владеет приусадебным участком площадью 4,5 тысячи квадратных метров, тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 квадратных метров. В пользовании у Арашукова, его жены и двоих несовершеннолетних детей находится квартира площадью 115 квадратных метров, у жены и детей – квартира площадью 70,9 квадратного метра. Автомобили в декларации не значатся.

Как сообщал РИА «Новый День», сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – в убийстве зампредседателя движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля убийства Жукова. В этот же день Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца – до 30 марта. На допросе Арашуков внезапно забыл русский язык и попросил предоставить ему переводчика.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома» был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Как уточнили в СКР, он заподозрен в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, он имеет отношение к хищениям газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

В Кремле, комментируя громкое дело, заявили, что президент РФ Владимир Путин заранее знал о задержании сенатора Арашукова. Глава государства «был в курсе об этом мероприятии до того, как оно произошло», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможной отставке главы КЧР Рашида Темрезова, представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о том, чтобы у Владимира Путина возникали вопросы о доверии к главе республики, передает «Интерфакс». Он добавил, что в Кремле не знают о наличии вопросов к главе Карачаево-Черкесии в связи с арестом сенатора Арашукова, и посоветовал обращаться по этой теме к следственным органам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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