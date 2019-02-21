ФСБ установила схему хищения газа группировкой Арашуковых

ФСБ выяснила способ хищения природного газа советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым вместе с сообщниками. По версии спецслужбы, фигуранты уголовного дела организовали поставку газа фиктивным абонентам, а затем отразили его в отчетности как потерянный. Об этом говорится в справке, подготовленную ФСБ и направленной в Следственный комитет РФ за неделю до арестов по этому делу, сообщает РБК. В распоряжение агентства попал данный документ, датированный 22 февраля и подписанный оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Подлинность справки изданию подтвердил знакомый с ходом расследования источник.

По сведениям ФСБ, Рауль Арашуков вместе с другими участниками преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета. Их привязывали либо к плательщику с недействительным адресом, либо делали обезличенными. Некоторые счета при этом относили к зданиям, стоящим на перекрестках улиц и имеющим два адреса. В этом случае в базу вносился их вторичный адрес, существующий физически, но не отраженный в документах. Таким образом создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа», отмечается в справке. Поставляемый таким абонентам газ участники ОПС забирали себе, а потом отправляли в «Газпром» отчет о потерях, указывая на невозможность взыскать с абонентов оплату за углеводороды.

ФСБ указывает, что таким способом за пять лет – с 2012 по 2017 годы – в Ставрополье был похищен газ на 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии – на 1 млрд рублей. В Дагестане за период с декабря 2007 года по март 2016 года сумма хищений достигла 1,38 млрд рублей.

В справке отмечается, что «иными противоправными способами» члены ОПС Арашукова создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд рубля. Похищенный газ был реализован юридическим и физическим лицам в Карачаево-Черкесии в обход приборов учета, а также поставлялся «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», указывается в документе.

По утверждению адвоката Рауля Арашукова Владимира Постанюка, предполагаем СКР хищение газа произошло «неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде». Более того, уверяет он, в деле вообще нет потерпевшей стороны. Защитник отметил, что на этапе добычи, транспортировки и сбыта газ принадлежал разным компаниям. По его словам, следствию сначала надо понять, у кого возникла недосдача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения и кто к нему причастен.

Как сообщал РИА «Новый День», Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января. Арашукова-старшего взяли в Петербурге, в здании «Газпрома», его сына – прямо во время заседания Совета Федерации. По версии следствия, Рауль Арашуков организовал преступное сообщество для хищения природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в том же преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуковы находятся под стражей, они не признают вину.

По делу о хищении газа также проходят двоюродный брат сенатора, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала «Газпром межрегионгаза Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый замгендиректора «Газпром газораспределения Ставрополь» Николай Романов, глава «Газпром межрегионгаза Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» («дочки» АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках) Алан Кятов. Все они также находятся под стражей. 6 февраля СКР объявил в розыск по делу Арашуковых и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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