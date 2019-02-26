У руководства СКР и МВД на Кавказе прошли обыски по делу Арашуковых

В рамках дела Арашуковых проведены обыски у правоохранителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края, сообщает Следственный комитет РФ.

По его информации, следственные действия прошли по местам жительства и в рабочих кабинетах заместителей руководителей следственных управлений СКР в этих регионах, а также у начальников полиции в Карачаево-Черкесии.

«С целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствием совместно с ФСБ России и МВД России проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Обыски, в частности, прошли у первого замруководителя СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике К.Булатова, заместителя руководителя СУ СК России по КЧР А.Езаова, замруководителя отдела по ОВД СУ СКР по КЧР Р.Кочкарова и подчиненного ему следователя А.Филиппова, замминистра – начальника полиции МВД по КЧР А.Боташева, начальника ЦПЭ МВД по КЧР Т.Бетуганова, замруководителя СУ СКР по Ставропольскому краю А.Шехмурзова и замглавы СУ СКР по Дагестану М.Огузова, отметили в Следственном комитете.

В СКР добавили, что обыски также проводятся на предприятиях-потребителях газа. «Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, изымаются документы, свидетельствующие о незаконном потреблении природного газа», – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, всего по делу Арашуковых проводятся свыше 70 обысков в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана у подозреваемых в хищении газа и на предприятиях – потребителях газа.

Как сообщал РИА «Новый День», советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января. Арашукова-старшего задержали в офисе «Газпрома» в Петербурге, его сына – прямо во время заседания Совета Федерации. По версии следствия, Рауль Арашуков организовал преступное сообщество для хищения природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в том же преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуковы находятся под стражей, свою вину они не признают.

По делу о хищении газа также проходят двоюродный брат сенатора, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала «Газпром межрегионгаза Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый замгендиректора «Газпром газораспределения Ставрополь» Николай Романов, глава «Газпром межрегионгаза Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» («дочки» АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках) Алан Кятов. Все они также находятся под стражей. 6 февраля СКР объявил в розыск по делу Арашуковых и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Примечательно, что согласно последнему опросу «Левада-центра», почти треть (31%) россиян считает, что задержание Арашуковых является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти. Только четверть респондентов уверены, что задержание Арашуковых – конкретный пример борьбы с коррупцией в государственном аппарате. Почти столько же опрошенных (23%) полагают, что это было сделано для отвлечения внимания населения от реальных проблем в экономике.

По мнению 68% жителей РФ, громкие аресты чиновников не показатель эффективной борьбы с коррупцией, а признак разложения и коррумпированности власти, следует из данных опроса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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