Громкий арест сенатора Арашукова: борьба с коррупцией или попытка повысить рейтинг власти

Скандальное задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова может свидетельствовать о возможном начале серьезной «зачистки» высшего руководства республики – о махинациях вряд ли мог не знать глава КЧР Рашид Темрезов. Об этом в комментарии для РИА «Новый День» сказал известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев. В то же время, по его оценке, скандал с сенатором может являться лишь слабой попыткой власти повысить свой рейтинг.

«Арест Арашукова и выдвинутые против него обвинения неизбежно повлекут за собой чистки среди высших чинов Карачаево-Черкесии. Сомневаюсь, что Рауф Арашуков действовал в одиночку, и никто не замечал махинации, которые привели к исчезновению природного газа на сумму 30 миллиардов рублей. Почему глава КЧР Рашид Темрезов закрыл на это глаза и все равно порекомендовал Арашукова в СовФед – по незнанию или по глупости – не имеет значения. В любом случае, это серьезный просчет. Который будет ему дорого стоить», – сказал Исаев.

Вместе с тем он выразил сомнения, что арест Арашукова можно считать началом большой борьбы с коррупцией. «Сейчас не видно никаких иных предпосылок для смены курса. Власть продолжает отгораживаться от народа и преследовать только личные интересы. Так что это больше похоже на слабую попытку повысить рейтинги власти», – считает эксперт.

«В начале года я давал прогнозы об увольнении 12 губернаторов со своих постов. Все перечисленные мной регионы – глубоко проблемные. Они живут исключительно на дотации, уровень жизни населения бесконечно низкий, а руководство в лице губернаторов, мэров и правительства не собирается ничего менять», – подчеркнул Исаев.

В то же время, как полагает эксперт, наверняка в отношении Арашуковых понимание потенциальных преступлений существовало и ранее. «Без сомнения, работа по привлечению к ответственности чиновников за махинации должна вестись по всей стране. Беспредел 90-х с кастой «неприкасаемых» должен остаться в прошлом. Арашуков такой точно не один на всю страну. Наоборот, его образ типичен для наших чиновников и руководителей госкомпаний, которые отправляют «налево» до 20% расходов на госзакупки общим объемом более 35 трлн рублей», – обратил внимание Исаев.

При этом он отметил, что «пропадающие» триллионы есть, куда потратить. «Например, можно взять пример с Армении, где премьер Пашинян анонсировал отмену налогов на малый бизнес за счёт сокращения коррупционных расходов», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», сенатор Арашуков был задержан накануне утром на пленарном заседании Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

Кроме того, был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Как уточнили в СКР, он заподозрен в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, он имеет отношение к хищениям газа у «Газпрома». Речь идет о сумме более 30 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.19

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