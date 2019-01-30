Оперативно: «Единая Россия» отреклась от сенатора Арашукова

Обвиняемый в совершении ряда особо тяжких преступлений член Совета Федерации Рауф Арашуков остался вне «Единой России». Сегодня президиум регионального политсовета партии приостановил его членство.

«Членство в «Единой России» сенатора Рауфа Арашукова приостановлено в соответствии с Уставом Партии до выяснения обстоятельств уголовного дела. Такое решение сегодня принято на заседании Президиума регионального политического совета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия», – говорится в сообщении «ЕР».

Как сообщил «Новый День», Арашуков был задержан сегодня во время закрытой части пленарного заседания Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, установлена его причастность к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям.

Совет Федерации удовлетворил представление Генпрокуратуры о лишении Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого.

Черкесск, служба информации РИА «Новый День»

Черкесск. Другие новости 30.01.19

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