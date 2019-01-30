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Среда, 30 января 2019, 11:31 мск

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Скандал в Совете Федерации: задержан сенатор

Сегодня пленарное заседание Совета Федерации началось со скандала: прямо в зале был взят под стражу сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Прямая трансляция заседания на официальном сайте СовФеда была задержана примерно на полчаса.

Рауф Арашуков попал в поле зрения правоохраниельных органов в связи с убийством, которое было совершено еще в 2010 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным РБК, его задержание произошло во время выступления генпрокурора Юрия Чайки, в зале также находился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Совет Федерации дал согласие на его арест. В СКР подтвердили факт задержания.

При этом верхняя палата парламента начала заседание в закрытом режиме, соответствующее решение было принято утром. Видеотрансляция на официальном сайте СовФеда сегодня началась примерно на полчаса позже, чем было запланировано.

Рауф Арашуков в Совете Федерации является представителем от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкессии. В этом году ему исполняется 33 года. По образованию Арашуков юрист, в 2007 году он закончил Ставропольский государственный университет. До избрания в СовФед работал главой Хабезского муниципального района Карачаево-Черкессии, был депутатом Совета Хабезского района.

Сенатора Арашукова СМИ связывали с двумя убийствами, совершенными в 2010 году. По сведениям РБК, имя сенатора называли трое киллеров, арестованных за убийства лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова. Сообщалось, что в протоколах допросов двух арестованных говорится, что Арашуков выделил полмиллиона на то. чтобы «запугать и побить» Шебзухова, и миллион рублей – за физическое устранение Жукова.

Аслана Жукова застрелили в марте 2010 года, Шебзухова избили и расстреляли в мае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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