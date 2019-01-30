Задержан отец попавшего под громкую «уголовку» сенатора Арашукова

В Санкт-Петербурге силовики задержали Рауля Арашукова – отца сенатора от Карачаево-Черкесии 32-летнего Рауфа Арашукова, ранее сегодня взятого под стражу прямо на пленарном заседании верхней палаты российского парламента. Об этом сообщает телеграмм-канал «Незыгарь».

Уточняется, что Арашукова-старшего задержали в офисе «Газпрома».

Стоит отметить, что Рауль Арашуков является депутатом Народного собрания КЧР от «Единой России». С декабря 2011 года он занимает должность советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаза».

Как сообщал РИА «Новый День», Рауф Арашуков был задержан сегодня утром в ходе закрытого заседания Совета Федерации. Ранее в среду Совфед удовлетворил представление Генпрокуратуры о лишении Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого по уголовным делам об особо тяжких преступлениях.

По информации Следственного комитета РФ, установлена его причастность к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям.

Аслан Жуков был застрелен в марте 2010 года, Шебзухова избили и расстреляли в мае.

Арашуков в Совете Федерации является представителем от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкессии. До избрания в СовФед работал главой Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии, был депутатом Совета Хабезского района.

Аршуков-младший – член «Единой России». Президиум регионального политсовета Карачаево-Черкесского отделения ЕР сегодня приостановил членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств уголовного дела, фигурантом которого является задержанный единоросс, говорится в сообщении партийцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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