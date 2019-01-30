СКР задержал отца сенатора Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Следственный комитет России подтвердил задержание отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советника гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова.

В ведомстве отметили, что Арашуков-старший задержан в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений, фигурантом которого является его сын.

По версии следствия, Рауль Арашуков «причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей». «Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет», – указывается в сообщении Следственного комитета.

Задержание отца сенатора Арашукова

Также отмечается, что сотрудники СКР совместно с оперативниками ФСБ проводят масштабные следственные действия в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. «Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям», – говорится в сообщении СКР.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о задержании Арашукова-старшего в офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

По данным телеграм-канала Mash, в ходе обыска в кабинете у Рауля Арашукова изъяты четыре ноутбука, шесть планшетов, одиннадцать телефонов, а также часы, ювелирные изделия и наличные в рублях.

Изъятые у отца сенатора гаджеты, деньги, часы, золотые изделия, фото: СКР

Напомним, Рауф Арашуков был задержан сегодня утром в ходе закрытого заседания Совета Федерации. Перед этим Совфед удовлетворил представление Генпрокуратуры о лишении Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого по уголовным делам об особо тяжких преступлениях.

По версии СКР, сенатор причастен к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям.

Аслан Жуков был застрелен в марте 2010 года, Шебзухова избили и убили в мае.

Арашуков-младший доставлен в СКР для допроса

Рауф Арашуков до избрания в Совет Федерации от исполнительной власти КЧР занимал пост главы Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии, был депутатом Совета Хабезского района.

Аршуков-младший является членом «Единой России». Президиум регионального политсовета Карачаево-Черкесского отделения ЕР сегодня приостановил его членство в партии до выяснения обстоятельств уголовного дела, говорится в сообщении партийцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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