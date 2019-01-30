СКР подтвердил: сенатор Арашуков задержан по делу о громких убийствах

Следственный комитет подтвердил, что задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова связано с уголовными делами об особо тяжких преступлениях.

Как сообщила пресс-служба ведомства, установлена его причастность к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова, советника главы республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям. Совет Федерации удовлетворил представление Генпрокуратуры о лишении Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня утром пленарное заседание Совета Федерации началось со скандала – Арашуков был взят под стражу.

Аслана Жукова застрелили в марте 2010 года, Шебзухова избили и расстреляли в мае.

Арашуков в Совете Федерации является представителем от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкессии. В этом году ему исполняется 33 года. До избрания в СовФед работал главой Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесии, был депутатом Совета Хабезского района.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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