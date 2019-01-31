Предлагал интим в обмен на спонсорство: Волочкова обвинила в домогательствах сенатора Арашукова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что сенатор Рауф Арашуков, который был арестован по подозрению в причастности к убийствам, не раз делал ей непристойные предложения, а однажды обманул артистку, оставив ее команду без обещанного вознаграждения за концерт.

По словам Волочковой, она знакома с Арашуковым более десяти лет. Политик пообещал балерине спонсорскую помощь в организации ее выступления в Карачаево-Черкесии. «Нужны были средства на оплату работы моей команды из 12 человек, рассказала артистка в интервью MK.ru. – В переводе на нынешние деньги сумма требовалась небольшая, около 200 тысяч. Он согласился помочь. А после концерта он просто-напросто обманул мою команду, заплатив в два раза меньше, чем мы договаривались».

После этого Арашуков, как ни в чем не бывало, позвал танцовщицу провести с ним время в бане. «Естественно, я отказалась, – утверждает Волочкова. – Каждый раз, когда мне приходилось с ним пересекаться, он вел себя развязно и нагло, несколько раз делал непристойные предложения».

Балерина также рассказала о последней встрече с сенатором, на которой он попытался затащить ее в номер отеля. Волочковой, по ее словам, пришлось звать на помощь своего любимого человека. «Он популярно объяснил Рауфу, что так с женщинами порядочные люди, а уж тем более нормальные кавказские мужчины, себя не ведут. Тогда он угомонился», – отметил артистка.

На вопрос, говорил ли Арашуков с балериной по-русски, Волочкова заявила, что сенатор прекрасно понимает русский язык. «Просто, наверное, от страха пропал дар речи, – предположила артистка. – Я очень рада, что теперь, наконец, он получит по заслугам. Люди, которые совершают тяжкие грехи, такие как убийства, обязательно должны быть наказаны».

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – в убийстве зампредседателя движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля убийства Жукова. В этот же день Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца. На допросе Арашуков внезапно забыл русский язык и попросил предоставить ему переводчика.

Кроме того, был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Как уточнили в СКР, он заподозрен в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, он имеет отношение к хищениям газа у «Газпрома». Речь идет о сумме более 30 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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