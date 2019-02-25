Россияне считают громкие аресты чиновников признаком разложения власти

Россияне считают, что громкие аресты чиновников не показатель эффективной борьбы с коррупцией, а признак разложения и коррумпированности власти. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

68% россиян назвали взятки и громкие аресты чиновников свидетельством общего разложения и коррумпированности власти. При этом 64% респондентов называют получение взяток устойчивой тенденцией и только 22% опрошенных полагают, что это лишь единичные случаи.

Почти треть (31%) граждан России считает, что задержание члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова является проявлением борьбы за передел сфер влияния в высших эшелонах власти.

Только четверть респондентов уверены, что задержание Арашуковых – конкретный пример борьбы с коррупцией в государственном аппарате, и почти столько же опрошенных (23%) полагают, что это было сделано для отвлечения внимания населения от реальных проблем в экономике.

В опросе «Левада-центра» приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России, проживающих в 137 населенных пунктах 50 субъектов страны.

Как сообщал РИА «Новый День», Рауль Арашуков и его сын сенатор Рауф Арашуков были задержаны 30 января. Арашукова-старшего взяли в Петербурге, в здании «Газпрома», его сына – прямо во время заседания Совета Федерации. По версии следствия, Рауль Арашуков организовал преступное сообщество для хищения природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Арашукову-младшему предъявлены обвинения в участии в том же преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуковы находятся под стражей, свою вину они не признают.

По делу о хищении газа также проходят двоюродный брат сенатора, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, директор филиала «Газпром межрегионгаза Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый замгендиректора «Газпром газораспределения Ставрополь» Николай Романов, глава «Газпром межрегионгаза Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» («дочки» АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках) Алан Кятов. Все они также находятся под стражей. 6 февраля СКР объявил в розыск по делу Арашуковых и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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