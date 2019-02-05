«Синдром Арашукова»: в Госдуме предложили досконально «прошерстить» всех депутатов, сенаторов и чиновников

Госдуме и Совету Федерации необходимо провести тотальную проверку депутатов и сенаторов после скандального задержания члена верхней палаты парламента Рауфа Арашукова, который обвиняется в участии в преступном сообществе и убийствах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты. Парламентарий предложил дать соответствующее поручение профильному комитету.

Рашкин отметил, что еще 8 октября он направлял в Генеральную прокуратуру запрос, касающийся информации СМИ о возможной причастности сенатора Арашукова к тяжким преступлениям. В ответ надзорное ведомство прислало «неопределенный ответ без всякой конкретики», сообщил депутат.

После того, как генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин посетили Совет Федерации и Арашуков был задержан, в КПРФ «приятно удивились», заявил Рашкин, напомнив, что в отношении депутата Государственной думы Алексея Митрофанова добиваться справедливости пришлось дольше. Следственный комитет направил в Госдуму запрос о лишении его депутатской неприкосновенности, однако этот вопрос парламентарии сумели решить лишь через несколько месяцев, фактически дав возможность Митрофанову спрятаться за границей. «Он сейчас, как у классика – «робко прячет тело жирное в хорватских утесах, там у него вид на жительство». Напомним, Митрофанова подозревают в вымогательстве взятки у московского бизнесмена.

«Куда в случае с Арашуковым смотрел Совет Федерации? – поинтересовался Рашкин. – Понятно, что сенаторов они не выбирают. Но каким местом контрольная комиссия проверяла информацию о резидентской визе Арашукова в ОАЭ?»

Депутат подчеркнул, что сейчас Генпрокуратура обвиняет Арашукова в изменении даты на визе на жительство в Эмиратах – с 2017 года на август 2016, таким образом, может оказаться, что в 2017 году Арашуков не мог быть наделен полномочиями члена СовФеда.

«Куда смотрел глава Карачево-Черкесии, представивший кандидатуру Арашукова, и те, кто ее одобрил?» – возмутился Рашкин.

Он напомнил, что по российским законам Арашуков не имел права даже занимать должность главы Хазбезского муниципального района Республики, будучи резидентом другой страны. «Почему никто не удивился, что средний показатель его на выборах [депутата совета муниципального района] превысил 98% голосов, такой результат не снился не то что Путину, но даже референдуму в Крыму, где люди были реально замотивированы спастись от украинских карателей? – поинтересовался Рашкин. – У Арашукова не было даже ни одного испорченного бюллетеня! А на других выборах Арашуков получил 100% результат на 6 из 15 участков. Шедевр! Ни одного голоса у конкурентов, ни одного недействительного бюллетеня? Не к этому ли идеалу демократии скатывается сегодня Россия?»

«Не случайно ЦИК РФ вручил Арушкову благодарность за оказание содействия и помощи в организации избирательной кампании, – сделал вывод Рашкин. – Это вам не Приморье».

Депутат заявил, что на Дальнем Востоке из-за явного преимущества оппозиционных кандидатов «жуликам пришлось проводить махинации на КОИБах», причем такие же махинации, по его словам, произошли в 2017 году «прямо в Москве в районе Капотня». «Однако это пиррова победа, подрывающая остатки авторитета власти. В итоге таким нехитрым образом из-за тотальной коррупции во власть попадают бандиты, мошенники и убийцы! Они сидят в представительных органах, не представляя народ, но диктуя ему, как жить! Они часто даже не говорят по-русски», – констатировал Рашкин.

По его оценке, «пока наши граждане видят подобное, можно каждый день устраивать маски-шоу и спецоперации, это говорит только о том, что власть не борется с коррупцией, а просто погрязла в ней», – подчеркнул депутат.

Как считает парламентарий, проблема уже нуждается в оперативном и системном решении. «Надо досконально прошерстить Совет Федерации, да и Госдуму тоже, на предмет наличия других арашуковых, – заявил он. – Чтобы не было ни двойных гражданств, ни видов на жительство, ни тому подобного. Прошу дать поручение соответствующей комиссии».

Кроме того, депутат предложил запретить парламентариям, чиновникам и сенаторам иметь какую бы то ни было недвижимость за границей. Наличие таких сенаторов, депутатов и чиновников во власти Рашкин назвал угрозой национальной безопасности.

«Мы видим, что давление Запада начинает нарастать. Пора перестать направлять детей депутатов и чиновников на обучение за границу. В любой момент их могут захватить, как Марию Бутину – для давления на высокопоставленных родителей», – заявил депутат.

Кроме того, коммунист считает, что необходимо отправить под суд за незаконный захват власти «тех, кто действует вопреки интересам населения» и допускает нарушения на выборах. «Надо решать системные проблемы, иначе население вынесет власти вотум недоверия – как не справившейся с системным кризисом в стране», – подытожил Рашкин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.19

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