СКР объявил в розыск еще двух человек по делу Арашуковых

Следственный комитет объявил в федеральный розыск по делу о хищении газа на сумму более 30 млрд рублей двух топ-менеджеров газовых предприятий России. В розыск объявлены: исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

В пресс-службе СКР сообщили, что в деле они фигурируют в качестве подозреваемых. Как писал «Новый День», ранее по делу о миллиардных хищениях были арестованы семь фигурантов. Среди них – сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» и депутат Народного собрания республики Рауль Арашуков, а также двоюродный брат члена Совфеда, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков.

Другими фигурантами дела СК называет директора филиала «Газпром межрегионгаза Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, первого заместителя гендиректора «Газпром газораспределения Ставрополь» Николая Романова, главу «Газпром межрегионгаза Ставрополь» Игоря Травинова и исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» («дочки» АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках) Алана Кятова (все они также находятся под стражей).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.19

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