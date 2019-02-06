российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 февраля 2019, 11:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

СКР объявил в розыск еще двух человек по делу Арашуковых

Следственный комитет объявил в федеральный розыск по делу о хищении газа на сумму более 30 млрд рублей двух топ-менеджеров газовых предприятий России. В розыск объявлены: исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

В пресс-службе СКР сообщили, что в деле они фигурируют в качестве подозреваемых. Как писал «Новый День», ранее по делу о миллиардных хищениях были арестованы семь фигурантов. Среди них – сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» и депутат Народного собрания республики Рауль Арашуков, а также двоюродный брат члена Совфеда, гендиректор компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков.

Другими фигурантами дела СК называет директора филиала «Газпром межрегионгаза Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, первого заместителя гендиректора «Газпром газораспределения Ставрополь» Николая Романова, главу «Газпром межрегионгаза Ставрополь» Игоря Травинова и исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» («дочки» АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках) Алана Кятова (все они также находятся под стражей).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.19

Экс-главе Серпуховского «добавили» еще 9,9 млн рублей: теперь – взятка. / 72-летний пенсионер пытался убить 38-летнего соседа из самодельного револьвера (ФОТО). / Двоих полицейских ранила одна пуля из табельного оружия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Синдром Арашукова»: в Госдуме предложили досконально «прошерстить» всех депутатов, сенаторов и чиновников

Очередной «газовый» топ-менеджер: в деле Арашуковых увеличилось число фигурантов (ФОТО)

50 кг ювелирки, золотые слитки, оружие и деньги: итог обысков у семьи сенатора Арашукова (ВИДЕО)

Громкий арест сенатора Арашукова: борьба с коррупцией или попытка повысить рейтинг власти

Сенатор Арашуков внезапно забыл русский язык: суть обвинений ему объяснил переводчик

Метки / Коррупция

Экс-главе Серпуховского «добавили» еще 9,9 млн рублей: теперь – взятка

Главный пилот «Аэрофлота» попался на попытке дать взятку

В Крыму полковник ФСО попался на многомиллионной «дизельной» афере

Очередной «газовый» топ-менеджер: в деле Арашуковых увеличилось число фигурантов (ФОТО)

50 кг ювелирки, золотые слитки, оружие и деньги: итог обысков у семьи сенатора Арашукова (ВИДЕО)

Российских школьников обучат борьбе с коррупцией

Мэр Камызяк и глава одноименного района попались на особо крупной взятке

«Позвольте, но как же он служил в очистке?» Рунет взорвали фотожабы на сенатора Арашукова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Москва, Центр России, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,

Новости партнеров