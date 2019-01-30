Сенатор Ашаруков внезапно забыл русский язык: суть обвинений ему объяснил переводчик

Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – в убийстве, участии в преступной сообществе и давлении на свидетеля. Как отметили в ведомстве, на допросе Арашуков внезапно забыл русский язык и попросил предоставить ему переводчика.

По версии следствия, Арашуков причастен к убийствам зампредседателя движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Кроме того, согласно материалам расследования, Арашуков участвовал в преступном сообществе и оказывал давление на свидетеля убийства Жукова.

Оба убийства произошли еще в 2010 году и долго оставались нераскрытыми. После того, как дело по указанию главы СК РФ забрали в Москву, были получены доказательства причастности сенатора Арашукова к организации убийств. Он был задержан сегодня утром в зале заседаний Совета Федерации. Трансляция для прессы на это время была прервана.

Кроме того, сегодня же был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков. Как уточнили в СКР, он заподозрен в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, он имеет отношение к хищениям газа у «Газпрома». Речь идет о сумме более 30 млрд рублей.

В СК РФ также отметили, что следственные действия по делу сейчас проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

«В проведении этих мероприятий задействованы более 200 следователей и оперативных сотрудников», – подчеркнули в Следственном комитете РФ, пояснив, что речь идет о других эпизодах «работы» фигурантов и их возможных подельниках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.19

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