Путин: после скандала с журналистом Голуновым возбуждены уголовные дела против пяти силовиков

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг резонансного скандала вокруг журналиста Ивана Голунова, которому были подброшены наркотики, а уголовное дело против силовиков было засекречено. По словам главы государства, «вопрос своих не сдаем совершенно некорректен», поскольку «службы собственной безопасности работают достаточно эффективно».

«В ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой, – уточнил Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о «секретности». – Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом».

Президент подчеркнул, что от работы отстранены пять человек «из соответствующих служб МВД» – все они уволены из органов внутренних дел. «Против них – против всех – возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», – уточнил Путин.

Глава государства также сообщил, что не поддерживает предложение провести очередную чистку в рядах правоохранительных органов, и рассказал, как в начале своей трудовой деятельности в органах госбезопасности встречался с исполнителем смертных приговоров, вынесенных в отношении сотрудников правоохранительной системы.

«Когда я только пришел, некоторые из ветеранов службы разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Он работал в 1936-37 году, тогда как раз были чистки в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности, – поделился воспоминаниями глава государства. – Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. Так вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение все приговоры».

«Эти чистки уже были в нашей не такой далекой истории, и лучше никаких чисток нам не проводить, – подытожил Путин. – Нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать прежде всего со стороны общественности, это совершенно очевидно».

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности. «Они работают достаточно эффективно. Вопрос своих не сдаем совершенно некорректен, – заявил он. – Да, наверное, такие случаи могут быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, но службы собственной безопасности работают достаточно эффективно, и значительное количество уголовных дел, которые возбуждаются против сотрудников, основаны на материалах собственных служб безопасности».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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