Минздрав РФ нашел «очень серьезные нарушения» в онкоцентре имени Блохина

Комиссия Минздрава обнаружила «очень серьезные нарушения» в НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина после коллективной жалобы врачей. Об этом сообщила глава комиссии Елена Байбарина. По ее словам, нарушения были допущены в период до прихода нового директора Светланы Варфоломеевой и после.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения»,– сообщила Байбарина, слова которой цитирует газета «Коммерсантъ».

При этом комиссия не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ Светланы Варфоломеевой, на котором настаивали сами врачи центра. «Комиссия не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот, рекомендуем директору поддержать ее деятельность»,– подчеркнула Байбарина. По ее словам, работники учреждения не предоставили весомых доказательств давления директора на сотрудников.

Президент НМИЦ, главный внештатный детский онколог Минздрава Александр Румянцев со своей стороны уточнил, что претензии вызвали использованные в НИИ инновационные протоколы лечения, которые не были одобрены чиновниками или про которые было доказано, что они неэффективны. «Каждый новый протокол, который там вводится, должен обязательно пройти этический комитет, ученый совет учреждения с тем, чтобы получить разрешение. А если эта технология выносится за пределы этого учреждения, она должна пройти такую же процедуру в министерстве здравоохранения РФ», – цитирует его слова «Интерфакс».

Румянцев также отметил, что восемь врачей-онкологов, которые работали в центре в составе комиссии в НИИ, «выбрали целый ряд позиций, по которым предъявлены были претензии в качестве лечебной работы, а также подтверждено, что требования, которые были предъявлены новым директором Варфоломеевой, были обоснованы».

Назначение самой Варфоломеевой Румянцев также назвал обоснованным, поскольку она представила подробный план развития строящегося центра детской онкологии.

Напомним, скандал вокруг онкоцентра разгорелся после видеообращения врачей, которые объявили о несогласии с политикой руководства и рассказали о серьезных проблемах внутри медучреждения. В частности, по их словам, долгие годы дети получают лечение в ужасных условиях: в здании нет вентиляции, стены корпусов покрыты плесенью, палаты переполнены больными. При этом строительство новых корпусов тянется 20 лет, однако ввод их в эксплуатацию постоянно откладывается. Начисление зарплат, по словам медиков, превратилось в механизм выдавливания неугодных. Врачи потребовали отстранить Светлану Варфоломееву от руководства НИИ, сообщив, что в противном случае центру грозят массовые увольнения сотрудников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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