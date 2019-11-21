Пешком по шпалам: запуск МЦД обернулся для Собянина полным провалом

Торжественное открытие движения по двум линиям Московских центральных диаметров (МЦД) – обновленным маршрутам главных направлений пригородных электричек, конечные точки которых теперь не замыкаются на столичных вокзалах, обернулось очередным фиаско. Пассажиры столкнулись с многочисленными проблемами. Ситуацию подогревал тот факт, что на разрекламированный мэром Москвы Сергеем Собяниным объект должен был прибыть лично президент РФ Владимир Путин.

В частности, сегодня открылось движение по линии D1 (Лобня – Одинцово) и D2 (Нахабино – Подольск). При этом глава государства стал одним из первых пассажиров МЦД. Путин проехал от станции «Белорусский вокзал» до станции «Фили» вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Однако если по данным официальных источников запуск МЦД прошел благополучно, то, судя по сообщениям в соцсетях, рядовые граждане пока не оценили все достоинства диаметров. В первый день пассажиры столкнулись с неполадками системы. В частности, на некоторых станциях не работали валидаторы. В результате «Центральная пригородная пассажирская компания» была вынуждена объявить, что на участках, где есть такие проблемы, предоставлено право бесплатного проезда.

При этом новые поезда «Иволга» оказались почти вдвое короче обычных, что спровоцировало давку пассажиров, и на маршруты пришлось выпустить старые электрички.

«Отличный пример очередного великого российского прорыва – запуск #МЦД. Ни один валидатор на моей станции не работал, поезда новые пустили, но они стали короче и места стало меньше. И ещё ни одной новой станции не открылось. Респект, @MosSobyanin, держим планку», – прокомментировал ситуацию в своем микроблоге один из пассажиров.

«Эта красотка (поезд «Иволга», который запущен по МЦД) в половину короче, посадочных мест в ней на 2/3 меньше. Вы бы слышали, какие фразы люди на станциях сегодня в адрес разработчиков МЦД говорили. Фото МЦД2 7 часов. Ещё вчера в это время в электричке можно было ехать сидя», – пишет другой пассажир.

На видеозаписях, опубликованных из первых поездов МЦД, видно, что люди были вынуждены ехать в переполненных вагонах.

В паблике krasnogorsk_live опубликовано видео, на котором пассажиров приходится буквально вталкивать в вагон. «Избавит ли нас запуск МЦД от профессии «трамбовщик»? – говорится в комментарии.

Как отмечает ресурс oinfo в «Инстаграм», из-за приезда Путина на открытие МЦД полностью остановили диаметр МЦД-1, в результате чего пассажиры были вынуждены долгое время сидеть в душных электричках. В итоге люди сами открывали двери вагонов и выходили прямо на пути.

Примечательно также, что после открытия первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД) поездка на аэроэкспрессе, следующем от Белорусского вокзала в аэропорт «Шереметьево», займет 50 минут вместо 35 минут. Об этом свидетельствует расписание поездов, опубликованное на сайте перевозчика.

Как пояснили РБК в «Аэроэкспрессе», график движения составляется исходя из текущих возможностей инфраструктуры железной дороги. Новое расписание «учитывает очень плотное и интенсивное движение всех поездов, курсирующих по этому участку Московской железной дороги».

Комментируя эту ситуацию, депутат Московской городской думы Сергей Митрохин в комментарии РИА «Новый День» отметил, что неполадки могут быть связаны с тем, что столичные власти поспешили сдать проект в эксплуатацию. «Тут разные факторы могут быть. Иногда очень спешат проект реализовать: «сверху» подстёгивают, «снизу» торопятся. Получаются такие недочеты и недоработки. Иногда речь идет не совсем профессиональных исполнителях, привлечении неквалифицированной рабочей силы», – сказал Митрохин.

Депутат также обратил внимание, что обилие проектов, которые пытается реализовать столичная власть, сказывается на качестве работы. «Очень много проектов одновременно вываливается на город, это неизбежно приводит к нехватке квалифицированных кадров, которые прорабатывают на уровне проектной документации и потом уже на уровне реализации и так далее. Слишком много всего хотят сделать одновременно. Иногда это накладывается друг на друга не лучшим образом эти проекты», – считает Митрохин.

МЦД – проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области. Планируется организовать 5 маршрутов, которые будут интегрированы с Московским центральным кольцом и метрополитеном: Белорусско-Савеловский (D-1), Курско-Рижский (D-2), Ленинградско-Казанский (D-3), Киевско-Горьковский (D-4) и Яролавско-Павелецкий (D-5). Вся программа МЦД с 5 линиями рассчитана на перевозку 391 млн пассажиров в год.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.11.19

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