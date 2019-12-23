«Разгильдяйство и хамство»: Путин устроит «разбор полетов» по саботажу с ФАПами

Президент РФ Владимир Путин намерен устроить «разбор полетов» в связи с задержками строительства и ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в регионах. Ситуацию, когда из 438 таких объектов по состоянию на 10 декабря работают и принимают сейчас пациентов только 29 ФАПов, глава государства назвал «хамством и разгильдяйством».

Тема строительства и реконструкции ФАПов в рамках национальных проектов зашла в ходе разговора Путина с представителями общественности по сельскохозяйственной проблематике. По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ) ввод в эксплуатацию более чем половины объектов существенно отстаёт от сроков. Речь идет о Приморье, Подмосковье, Липецкая и Владимирская области, передает «Интерфакс».

«Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в министерстве культуры. А вообще-то, то, о чем вы сейчас сказали – это просто разгильдяйство и хамство. И мне такой анализ нужен. Давайте его, обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту», – отреагировал на приведённые данные глава государства.

Во время разговора отмечалось, что проблемы есть не только со срывом сроков подрядчиками: есть вопросы обеспечения кадрами, лицензирования. В ходе общения были приведены данные, согласно которым в прошлом году было построено 370 ФАПов, из них 64 не работают из-за отсутствия специалистов.

«Деньги туда (на ФАПы) выделяются, а то, о чем вы сейчас сказали – это результат того, что руки растут из другого места, а не из плечей. И значит, просто люди не могут организовать работу. Причин может быть много, но нам и людям, о которых вы сказали, нужен результат, а не ссылка на эти причины. Я обязательно такое поручение правительству дам и ведомствам», – подчеркнул Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.19

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