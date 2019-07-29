«Тайга горит – это нормально», – губернатор Усс счел бессмысленной и вредной борьбу с лесными пожарами (ВИДЕО)

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал лесные пожары на территории региона в ходе встречи с участниками международного молодежного форума «Бирюса». Глава региона высказал мнение, что тушение лесных пожаров бессмысленно и иногда «даже и вредно». При этом он счел нормальным явлением массовые лесные пожары в крае, отметив, что «и 100, и 200 лет назад ландшафтные лесные пожары никто не тушил», сообщают новостные телеграм-каналы. Тех, кто распространяет «драматическую информацию» о горящих лесах, Усс назвал провокаторами и невеждами.

По словам главы региона, лесные территории делятся на охранные зоны, где «находятся населенные пункты, где возможны тяжелые последствия для экономики», и зоны контроля – «труднодоступные, горимые территории», где «пожары... по определению не тушатся». Он сообщил, что в зоне контроля на севере Красноярского края «пожары возникают регулярно, в основном из-за грозовой активности». По словам Усса, такое бывало и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад, и тогда никто их не тушил.

Усс сравнил тушение природных пожаров с попытками растопить снег зимой. «Если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля», – сказал губернатор, отметив, что «это обычное природное явление». Усс при этом указал, что бороться с такими пожарами «бессмысленно, а может даже где-то и вредно». По его словам, нет надобности отправлять парашютный десат для борьбы с огнем, поскольку это подвергло бы людей риску.

По оценке Усса, ситуация в крае является сложной, но не критичной. Губернатор отметил, что площади пожаров в зоне контроля на территории региона в этом году сопоставимы с прошлогодними. При этом в охранной зоне, по его словам, зарегистрированы лишь небольшие очаги пожаров, которые не представляют опасности для населения.

Одна из участниц встречи с губернатором в лагере «Бирюса» процитировала в своем твиттере выдержку из речи Усса. «Драматичную информацию о пожарах распространяют либо невежды, либо провокаторы», – привела девушка слова главы региона.

Усс высказался о лесных пожарах в регионе

Ранее сегодня аппарат полпреда президента в СФО сообщил, что площадь лесных пожаров в Сибири на сегодняшний день превысила 1,6 млн гектаров, увеличившись за последнюю неделею более чем на в полтора раза. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области. В частности, в Красноярском крае в зоне контроля, т.е. на территории, где возгорания не тушатся, находится 78 пожаров на площади 961,7 тыс. гектаров, в Иркутской области – 84 пожара на площади 554 тыс. гектаров. Ранее сообщалось, что смог от горящих в Сибири лесов добрался до Поволжья и до Казахстана. В понедельник гарь накрыла Иркутск и Улан-Удэ. Люди жалуются на задымленный воздух и смог.

Ранее сибиряки потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. На момент публикации материала соответствующую петицию на сайте change.org подписали более 400 тысяч человек.

Сегодня в МЧС России заявили, что ведомство усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, площадь которых продолжает расти. Первый замглавы ведомства Александр Чуприян признал, что нынешних сил и средств недостаточно, передает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что масштабные природные пожары в СФО не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики. В то же замглавы МЧС отметил, что качество жизни в тех населенных пунктах, куда распространяется дым от пожаров, ухудшается.

Напомним, режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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