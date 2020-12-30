Главные «герои» России 2020 года. СПИСОК

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России 2020 года, имя которого определит читательское голосование, после чего будет представлен рейтинг персон, ярко негативно отличившихся за последние 12 месяцев.

2020 год оказался нескончаемым адским сном, в котором воплотились многие страхи, в том числе, из голливудских фильмов-апокалипсисов. Ужасный вирус, двухмесячная массовая изоляция, обернувшаяся для многих потерей работы и средств к существованию, повальная депрессия с перспективой беспросветного будущего. Как бы ни обвиняли СМИ в «информационном терроризме» и создании негативной картины мира, на самом деле для кошмарного настоящего все сделали реальные «герои» года. Пресса лишь освещала то, что происходит. Итак…

Президент, потерпите, «на все времена»

Владимир Путин. В 2020 году глава российского государства обеспечил себе возможность продлить срок пребывания на своем посту с помощью реформы Конституции, для изменения которой придумали новый неконституционный формат. Вместо референдума с вопросами по каждой из поправок в Основной закон, вдруг стало возможно просто голосование за все предложенные властью изменения. С этого начался год, и этим же закончился – в конце декабря Госдума одобрила закон об «обнулении» президентских сроков для Путина, на которых, как говорила депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, настаивали сами россияне.

С одной стороны, в нынешней ситуации бессистемности ручного управления, может быть, это даже и неплохо. Без «нагоняя» от Путина в России резко растут цены на все и вся, без него не могут даже объявить 31 января нерабочим днем. С другой – Россия явно рискует вернуться в грустные 1980-е под «Лебединое озеро», когда Союз превращался в «совок» с нарастающим «перестроечным» кризисом и последующим развалом. Не проходит устойчивое ощущение, что созданная сейчас «система» в отсутствии Путина – наверняка рассыплется.

Как неоднократно во время коронавирусного кризиса говорил сам Путин, «надо набраться терпения…» Анонсированная гарантом в «нулевые» «программа-2020» провалилась, и теперь из заявлений чиновников следует, что сроки «светлого будущего» с 2020 года отодвинулись, как минимум, до 2030-го, а то 2035 года. Может быть, будет и еще 2-месячный «отпуск» – вот «заживем»!..

«Коронавирусный» кабинет министров

Правительство РФ. 2020 год «подарил» россиянам новый кабинет министров, который, как оказалось, провоцирует кризисы не хуже прежнего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Нынешние чиновники под руководством Михаила Мишустина опять создали видимость бурной деятельности в период коронавирусного коллапса, реализуя поручения президента о выплатах гражданам и создавая программы поддержки для бизнеса. Правда, проблемы в этом обнаружились почти сразу. Например, ковидные премии врачам почему-то не выплачивались в заявленном объеме, а значительная часть бизнеса не могла получить эту самую господдержку, о которой так убедительно рассказывали с экранов ТВ.

Потом выяснилось, что маркировка лекарств привела не к порядку на рынке, а к дефициту препаратов не только в больницах, но и в аптеках. В условиях коронавируса – это «нормально»... В конце года стало понятно, что сдерживание растущих цен на продукты первой необходимости не входит в сферу интересов кабинета министров, пока на это не укажет лично глава государства.

Не удивительно, что чрезвычайные меры с весенним 2-месячным локдауном официально не стали режимом ЧП, при котором государство как бы должно все возмещать… и даже не как бы. Фонд национального благосостояния как бы для «черного дня» официально создавался. Но это уже как бы. Правительство решило поступить как тот «крутой» любитель элитных праздников, который закрыл для себя любимого ресторан, заказал банкет и музыку с развлечениями, а потом ничего не оплатил.

Результат очевиден – нынешний состав кабинета министров стал «достойным» преемником правительства Медведева с девизом «денег нет, но вы держитесь». Видимо, поэтому Путин назвал работу кабмина как раз «достойной».

«Авторитетный» пример года

Александр Лукашенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хоть и не является гарантом российской Конституции, сумел оказать сильное влияние на события в России, заработав потом и кровью (преимущественно чужой) право претендовать на звание антигероя года.

События после августовских выборов президента в Белоруссии разворачивались по наклонной: рейтинг Лукашенко падал стремительным домкратом, дело дошло до массовых народных выступлений и кровавых столкновений с силовиками. Несколько раз казалось, что Лукашенко отсчитывает последние часы в кабинете президента, однако ни европейские санкции, ни масштабные забастовки, ни народная ярость не убедили его расстаться с властью.

При этом бурная белорусская «осень патриарха» внезапно стала поводом для «закручивания гаек» в России. Именно страх повторения этих событий, как считают представители оппозиции в Госдуме, стал основной причиной появления на свет репрессивных «законов Вяткина», которые ужесточают правила проведения митингов, ответственность за клевету в Интернете, фактически запрещают даже собрания старушек около подъездов, а в целом «выжигают по живому» любую возможность для россиян публично защищать свои права.

После масштабных митингов Лукашенко объявил о намерении внести поправки в Конституцию, что вызвало у жителей РФ вполне объяснимые ассоциации. И хотя идея единого государства России и Белоруссии, похоже, ушла в прошлое, на этом политическом поле еще могут появиться ростки, которые будут использованы для нового «затягивания гаек».

Законодательный дуэт года

Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Этот год стал бенефисом для обретшей друг друга «законодательной пары» – сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Оба, разумеется, представляют «Единую Россию». Звездный дуэт составлен очень грамотно: один при партийной поддержке протаскивает нужные идеи через Госдуму, второй – принимает эстафету в Совете Федерации.

Помимо поправок к Конституции – которые по праву считаются одним из основных событий года – перо двух товарищей расписалось под введением уголовной ответственности (до 10 лет) за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, за нарушения в ходе общероссийского голосования по изменению Конституции (до 4 лет тюрьмы), под беспрецедентными гарантиями неприкосновенности экс-президенту и его семье. Эти передовые идеи вызвали резкую критику оппозиции, но ее, ввиду малочисленности в парламенте, соавторы в расчет не принимали.

За год только с одним законопроектом у звездной пары случился прокол: это знаменитая скандальная идея об изъятии детей из семей без суда, которая ну никак не вписывается в их же конституционные поправки о защите семейных ценностей. Крашенинников и Клишас получили показательную выволочку от спикера Госдумы Вячеслава Володина прямо на пленарном заседании. Оказалось, что два ярых защитника Конституции и великих знатока юриспруденции умудрились нарушить регламент и протащить законопроект через профильный комитет без обсуждения, просто раздав его членам бумажки и собрав подписи. Разумеется, председателем этого комитета является сам Крашенинников. Интересно, сколько еще таких «милых» нюансов, характеризующих работу дуэта, осталось за кадром?

«Репрессивный порыв года»

Дмитрий Вяткин. Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин стал конкурентом пары Клишас-Крашенинников со своим финальным аккордом этого адского года, и тоже по праву может претендовать на звание «героя». «Драконовские» законы Вяткина парламент принимал в таком ускоренном темпе, что изначальное время на внесение поправок к его идеям истекало еще до того, как появлялась возможность их вносить.

Автограф Вяткина красуется под законом, ужесточающим правила проведения митингов, введением уголовного наказания за перекрытие дорог, десятикратным увеличением штрафов за раскрытие личности силовиков. Свою подпись Вяткин поставил и под текстом закона об уголовных санкциях за клевету в Интернете – и теперь тюрьма плачет по Салтыкову-Щедрину, Карамзину и даже Лермонтову с Гоголем.

Как простой консультант сотрудника ФСБ дошел до жизни такой – неизвестно, однако этот год Вяткин провел в заданном еще весной темпе: это он был автором законопроекта, который позволяет проводить выборы в удаленном режиме.

Направленность вяткинских законов особенно интересно выглядит в свете старой скандальной истории с его кандидатской диссертацией, в которой «Диссернет» обнаружил целые страницы плагиата. Сам депутат объяснил этот казус «технической ошибкой». Вопрос: смогут ли так же отмахнуться от суда и штрафов россияне, которые подпадут под его законы?

«Законодатель коронавирусных мод»

Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин, ставший в начале пандемии главой российского антикоронавирусного штаба, выступил настоящим законодателем мод в сфере ограничений и запретов под эгидой COVID-19. Не напрасно полномочия на введения таких мер были отданы регионам, и губернаторы внимательно следили за обстановкой в Москве – потому что беспрецедентные для россиян весенние запреты на выход из дома отрабатывались на жителях столицы, и к июню доказали свою полную несостоятельность. Несмотря на бравые отчеты мэрии во главе с Собяниным, вредные горожане игнорировали запреты, отказывались заниматься спортом в масках, а в магазины шастали не только за спичками, хлебом и керосином.

Для мэра Москвы, которому злые языки советовали возглавить какое-нибудь исправительное учреждение, опыт действительно стал сыном ошибок трудных: рейтинг градоначальника серьезно упал, на его страницах в соцсетях не успевали удалять сотни негативных отзывов о его работе, причем вся эта неприятная история рикошетом ударила и в президента Путина.

В итоге, несмотря на гораздо более высокую «вторую волну», осенью жесткий локдаун в Москве вводить не стали. При этом Собянин ошибок не признал, и не извинился даже перед пенсионерами и детьми. Вместо извинений, у льготников снова отняли право бесплатного проезда, отказавшись компенсировать траты на «золотой» московский транспорт даже тем, кто из-за оптимизации московской медицины вынужден ездить в поликлинику в другой район, порой за 10-20 км от дома. За это жители столицы также «благодарны» мэру Собянину.

Вторым поводом для попадания в рейтинг анти-героев года для Собянина стала программа реновации. Вредная привычка никогда не извиняться и не признавать ошибок снова сыграла с выходцем из Тюменской области дурную шутку: отличная, по его оценке, широко распиаренная программа сноса домов и строительства на их месте высоток, была оценена на федеральном уровне, и легла в основу всероссийской реновации. Пока в регионах еще не поняли, чем грозит собянинская стройка – однако это мина замедленного действия, которая наверняка приведет к массовым протестным акциям по всей стране. Которые, разумеется, будут признаны несанкционированными по новым законам Вяткина, и обернутся массовыми уголовными делами с крупными тюремными сроками. Так что 2021 тоже обещает быть очень непростым.

Рекламный «выхлоп» года

Сбер. Банк. Сбербанк в этом году несколько раз неприятно поразил россиян. Банк, который после продажи акций за деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) стал фактически государственным в «кармане» правительства РФ, умудрился в кризисный год осуществить ребрендинг, на который нашлось 2,5 млрд рублей. При этом кабинет министров не сумел нигде (даже в своем банке) найти деньги на другие, более актуальные для жителей страны нужды. Например, на индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая заморожена аж с конца 2015 года. Кроме того, советские вкладчики Сбербанка больше 20 лет не могут получить свои деньги, которые у них были фактически изъяты.

Новый логотип Сбербанка жители страны, судя по отзывам в соцсетях, не только не оценили по достоинству, но и высмеяли с присущей россиянам язвительностью. Последней каплей стала реклама банка с использованием образа мошенника Жоржа Милославского, созданного актером Леонидом Куравлевым в известной комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Пользователи Рунета откровенно издевались над «креативностью» рекламщиков, которые за деньги госбанка и вкладчиков сделали его лицом вора и лжеца. «Не ожидали от Сбербанка такой откровенности, – «похвалили» рекламу россияне, напомнив о советских вкладах. – Какой банк – такое и лицо».

«НЕ гробовщик» российского космоса

Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вновь оказался в шорт-листе «героев» года – на этот раз за неудачную попытку свалить провалы на пандемию и слишком тонкую нервную организацию, которая не позволяет ему адекватно реагировать на критику. За исключением президентской, разумеется.

Напомним, осенью глава государства подверг сокрушительной критике Роскосмос за фактическое отсутствие работы по утверждению космических программ, направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса. Рогозину было также поручено создать космическую группировку в рамках проекта «Сфера», однако в госкорпорации снова что-то пошло не так, и реализация, мягко говоря, затянулась.

Чуть позже в Российской академии наук заявили, что обеспокоены резким сокращением финансирования федеральной космической программы. По словам ученых, больше всего урезана статья расходов на космические научные исследования – только в 2020 году Россия потратит в 60 раз меньше, чем США.

Возможно, от исполнения трудовых обязанностей Рогозина отвлекли проклятые журналисты, которые будто специально караулят каждый провал Роскосмоса – а главе корпорации после этого приходится через суд восстанавливать свою репутацию. В итоге теперь благодаря решению Останкинского суда официально считается, что Дмитрий Рогозин – не «гробовщик российского космоса», он не развалил космическую отрасль страны и не войдет в историю как человек, похоронивший российскую космонавтику. Очевидно, все эти эпитеты регулярно будут всплывать в СМИ, но успокоит ли это тонкую нервную организацию бывшего журналиста Рогозина – неизвестно.

Самый «экологичный» олигарх России

Владимир Потанин. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, входящий в 50 богатейших людей России по версии Forbes, владелец «Норильского Никеля» Владимир Потанин оказался в центре громкого скандала после масштабной аварии на русском Севере, где «удобрили» реки и почву двумя десятками тысяч тонн дизтоплива. Теперь Потанин со своим «Норникелем» войдет в историю страны не как инноватор, меценат и орденоносец, а как автор крупнейшей экологический катастрофы в России и хозяин «дырявой потанинской бочки». Не те лавры, на которые бы хотелось претендовать.

Градус кипения мог быть ниже, если бы «Норникель» согласился без возражений возместить ущерб, насчитанный Росприроднадзором, но для хозяина жизни сумма в 148 млрд рублей показалась слишком высокой – и сейчас компания продолжает топить в судах свое имя, уже порядком измазанное дизтопливом и букетом обнаруженных нарушений. Кстати, во время препирательств всплыл забавный нюанс: в телеграм-каналах сообщалось, что «Норникель» направил в госорганы официальный документ о собственных затратах на ликвидацию аварии, и просит уменьшить счет на эту сумму. Как выяснилось, для сбора разлитого дизтоплива компании потребовалось закупить удочки и пивные кружки – и эту сумму «Норникель» также решил возместить за счет государства.

Оппозиционный гульфик года

Алексей Навальный. Скандальный блогер-политик-оппозиционер, «подыгрывавший» ранее Кремлю своими яркими провокациями во внутренней политике, в 2020 году невероятным образом превратился во внешнеполитический «инструмент» Запада. Было ли отравление? Наверное, да – было, раз попал в больницу и врачи спасали ему жизнь. Был ли «Новичок»? Сомнительно, раз западные спецслужбы не готовы делиться информацией о расследовании. Был ли этот инцидент провокацией российских спецслужб? Это настолько бессмысленно, что даже и обсуждать на трезвую голову невозможно. Как отрава из бутылки с водой, на которую грешили первоначально, вдруг оказалась на гульфике трусов оппозиционера? Есть ощущение, что кто-то начал «игры с разумом», в которых выигрывает тот, кто добавляет как можно больше бреда. Этот сюрреалистический троллинг, судя по всему, уже не оставить.

В итоге мы получили: «отравление» Навального «Новичком» стало поводом для очередных антироссийских санкций, новой волны «демонизации» действующего президента РФ Владимира Путина и… вместе с белорусскими событиями для дальнейшего «закручивания репрессивных гаек» внутри России. А «вишенкой на торте» для самого оппозиционера стало новое уголовное дело о мошенничестве. И вот у нас «родился» бесполониевый «новичковый» оппозиционный «мутант» в одном лице из Литвиненко с Ходорковским и Березовским. То ли еще будет…

Главный «друг» России

Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции, которого некоторые часто называют «большим другом» Москвы, в 2020 году выступил организатором очередной антироссийской провокации. Причем – результативной. На этот раз речь идет о карабахском кризисе с активной поддержкой Азербайджана. Поражение Армении стало явным и тяжелым ударом по и без того слабеющим позициям России на постсоветском пространстве. Да, формально Кремль принял участие в урегулировании, ввел миротворцев в зону конфликта, но осадочек, мягко говоря, остался. Да еще какой! Реальным друзьям России наглядно показали, что Москва уже не та после украинской истории с возвращением Крыма – можно на Кремль и вполне результативно надавить при случае.

Легко предположить, что от «дружественного» лидера Турции придется ждать подобных сюрпризов в дальнейшем. Хотя бы потому, что Анкара наотрез отказывается признавать Крым российским. Есть нестыковки в Сирии да и много еще чего. А что Москва?.. Москва, как говорят в МИДе и Кремле, продолжает терпеливо доносить Эрдогану свою позицию, которая, похоже, того не совсем интересует. Еще Москва вооружилась «помидорными» санкциями, вызывающими, пожалуй, только грустную улыбку.

Актер года

Михаил Ефремов. Суд по «делу Ефремова» стал едва ли не самым громким уголовным процессом в 2020 году. «Пьяное ДТП» получило огромный общественный резонанс, его обсуждали все слои населения, причем в фокусе оказались не только вопросы права, но и морально-этические проблемы. Но основная «заслуга» актера – выбор в качестве адвоката Эльмана Пашаева, который превратил историю со смертельным ДТП в шоу с собой в главной роли.

Авария случилась вечером 8 июня, когда артист, выпивший за день бутылку водки, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, и врезался в грузовой фургон. Водитель фургона Сергей Захаров 9 июня умер в больнице. Несмотря на алкогольную амнезию актера, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на 8 лет в колонию общего режима – позднее приговор был смягчен до 7,5 лет.

Изобретательный юрист Пашаев старался внушить общественности мысль, что машиной управлял не Ефремов, и использовал такие изощренные методы в своей работе, что 18 сентября лишился статуса адвоката. Впрочем, с ним это произошло далеко не в первый раз.

Сейчас Ефремов отбывает срок в исправительной колонии в поселке Алексеевка Белгородской области. Учитывая его планы на творческие занятия за решеткой, колония скоро может прогреметь на весь мир с новоявленным ЗК-театром.

«Во всем виноваты»… котики!

Победитель внеконкурсного приза читательских симпатий. Сюрреалистичную картину 2020 года наглядно представили сетевые герои, «виноватые» во всех бедах россиян – это коты, которых зачем-то завела некая Наташа. Мем из паблика «Котизм» появился в феврале на фоне пандемии, падения цен на нефть и обвала рубля, и с тех пор четыре смотрящих на экран кота сопровождали пользователей Рунета во всех крупных бедах и проблемах.

Фактически в этих мемах осталась хроника событий-2020. Коты «уронили» цены на нефть, курс рубля, коробку с тестами на коронавирус, ударили Наташу шокером, требовали у нее QR-код и обвиняли в уходе на 101 метр от дома. После того как стало известно о «поправке Терешковой» к Конституции РФ, предполагающей «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, коты из мема «забыли» про Наташу и отправились будить другого человека, сообщая, что уже «все обнулили», включая «третий и четвертый сроки».

Отреагировали коты и на очередной провал «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным, посоветовав ему спать дальше, потому что американцы уже сами полетели в космос, на принятие Госдумой закона о признании датой окончания Второй Мировой войны 3 сентября, и на отмену локдауна в Москве: «Наташ, Вставай! Мы все отменили! Самоизоляцию, пропуска и график прогулок! Пенсию, Конституцию и здравый смысл».

Один из последних мемов с наташиными котами обещает «феерический финал» триллеру под названием «2020»: в конце года должны прилететь инопланетяне. Все остальное, так или иначе, за эти 366 дней високосного года уже случилось.

Выбрать главного «героя» России 2020 года можно здесь >>>

Голосование предполагает выбор нескольких вариантов, в том числе, собственный вариант

Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.20

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