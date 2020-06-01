Москвичи устроили онлайн-митинг на странице Собянина в Инстаграм: требуют отставки столичного градоначальника

Москвичи оставили больше 38 тысяч критических комментариев под безобидным постом о булочках на странице в Инстаграм мэра Сергея Собянина. Горожане требуют отменить пропускной режим и выражают протест против принудительного ношения масок на улице и во время занятий спортом в парках. В то же время москвички рассчитывают на извинения за пренебрежительное высказывание Собянина про «мамаш с колясками», пытаясь объяснить необходимость введения строгого масочного режима.

Тысячи пользователей в комментариях заявляют, что мэр Москвы должен добровольно уйти в отставку, при этом на странице градоначальника уже появляются требования об отставке правительства РФ. «Вы превратили столицу в город строгого режима!!! Уходите в отставку! Прочь! Вон!», – требует anastasia_larina_msk. «Какая жестокость! Откуда такая ненависть к москвичам? За что Вы устроили из Москвы концлагерь?», – спрашивает градоначальника aksinya_ya.

«Прекрасное время! Сразу видно кто есть кто! Вы не мой мэр!!! В отставку! Свобода – это то, что даровано мне Богом. Вы никто, чтобы посягать на достоинство и честь человека!» – пишет art_of_naya. «Собянин – уходи!!!Ты всем надоел!!!» – требует alena_kapelka29.

«24 опять салют будет, я даже не знаю что сказать, мы заплатили за салют на 9 мая, не смогли посмотреть, теперь заплатим еще и на 24 июня, – напоминает nataw4egggg. – А бюджеты не трясут? Просьба отчитаться по стоимости салатов, и мы решим, надо нам на это тратить деньги или нет, или лучше людям, оставшимся без работы и поддержки государства раздать».

«Очень показательно для мэра 12 миллионного города получать за каждый пост не больше 5-8 тыс лайков и море негатива в комментах», – указывает blinovevgeniy.

«Господин мэр, ваши выступления в адрес мамаш подпадают под статью УК об унижении чести и достоинства многих женщин нашей великой страны, в том числе и той женщины, что родила вас!», – считает sputnik_larisa.

«Я не мамаша, но ваш комментарий про женщин с детьми в такой форме – это просто дно! Ещё большее дно – все ваши указы, плитки и руководящая шайкалейка», – сообщает мэру столицы sopoppyone.

«Господин Собянин! Очнитесь, пока не поздно! Или Вас заставят придти в себя! Москвичи просят Вас уйти в отставку! Не надейтесь, что Вам всё забудут и простят! Не забудем! Не простим!» – обещает irina.keimah66.

«Мне и миллионам других действительных москвичей такой мэр не нужен», – уверен lev_1618. – Нам не нужна плохо уложенная плитка, по два раза в год укладываемый асфальт, нам не нужны больницы, построенные из арендованных офисных перегородок за миллиарды рублей, когда есть пустующие прекрасные больницы. Когда люди в действительности умирают от сердечных заболеваний, инсультов, сахарного диабета, не дождавшись скорой из-за того, что все в распиаренном вирусе. Мы не хотим видеть больше на посту человека, который в интервью говорит об умерших и ухмыляется! Долой из Москвы. Мы хотим жить честно в городе с честными людьми, а не с ворами, которые вводят коды и пропуска. Идите погуляйте по пропуску навсегда».

При этом москвичи сообщают, что критические комментарии попали под зачистку. «Позорники! Чувство будто посетила страничку обиженного подростка. Уже 4 моих комментария здесь удалено», – рассказывает efremova.m. «Удалили 6 моих комментариев.... Шесть, Карл!», – сообщает iamsletov.

Пользователи Инстаграм подсчитали, что администраторы страницы мэра Москвы удалили порядка 50 тысяч комментариев. «Бедолаги, вы там спите хоть? Даже новый пост залить не успевают, а мы так ждём, – пишут пользователи. – Собянин, прекращайте этот цирк, где вы стали главным действующим героем, сами того не понимая. Народ на изоляции отошёл от суеты и понял ху из ху. Оставьте людей в покое, иначе до добра это не доведёт. Мы против экспериментов над людьми!»

Некоторые пользователи перешли к более серьезным требованиям. «Собянина под суд!!! Правительство в отставку!!! Не справились с биоатакой и под шумок проталкивают свои законы», – пишет katrinn_1896.

В целом к записи о булочках на странице в Инстаграм мэра Москвы днем в понедельник оставлено более 43 тысяч комментариев, большая часть из них относится к ситуации с режимом изоляции и ограничений, введенных Собяниным. Это абсолютный рекорд для страницы столичного градоначальника: до начала эпидемии редкий его пост собирал более 200 комментариев. С апреля пользователи стали более активно апеллировать к столичному мэру, который возглавил рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса – некоторые его записи собирали по 1-2 тысячи комментариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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