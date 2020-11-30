Экономика восстанавливается хуже, чем ожидалось: российский бизнес массово готовится к уходу с рынка

Российская экономика восстанавливается хуже, чем ожидалось: почти половина компаний, получивших господдержку, заявила о невозможности погасить обязательства без реструктуризации долгов. Чтобы избежать массовой ликвидации предприятий и волны безработицы, нужен новый пакет государственных мер, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как выяснилось в ходе мониторинга по оценке состояния бизнеса и эффективности мер господдержки, 11,4% предпринимателей будут сокращать персонал, поскольку обороты их компаний так и не восстановились. О возможности сохранения численности работников сообщили 23,7% бизнесменов, но им для этого обязательно потребуется дополнительная госпомощь. Сохранить на 1 декабря свой штат, на поддержку которого ранее получали кредиты под 2%, сможет лишь треть компаний, а 31% респондентов не смог ответить на вопрос о сохранении численности сотрудников.

При этом у 38,6% бизнесменов подходит время погашения обязательств по государственным мерам поддержки, но почти половина из них говорит о невозможности вернуть долги без реструктуризации. В то же время 9,3% предпринимателей готовы полностью закрыть бизнес, потому что уверены, что уже никакие пакеты помощи их не спасут. Во время опроса 36,7% респондентов сообщили, что ожидают массового ухода с рынка компаний с января 2021 года, а 76,9% предпринимателей считают, что шансы на выживание их компании 50% и ниже. Из них 21% уверены, что их предприятие точно не переживет второй локдаун, и только 8% бизнесменов рассчитывают, что кризис их не затронет, поскольку компания не зависит от возможных ограничений. Более 45% опрошенных в регионах сообщили, что не смогли получить ни один из видов господдержки.

В целом у 83,7% опрошенных в этом году ощутимо упала выручка, причем у 19% – снизилась в четыре и более раза. Еще 3% бизнесменов сообщили, что им пришлось ликвидировать компании. Об отсутствии проблем в период пандемии отчиталось лишь 13,3% компаний из числа опрошенных.

Как пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена, основная проблема российского бизнеса – это падающий спрос, об этом заявил 81,9% респондентов. В компаниях отмечают, что за 10 месяцев 2020 года спрос на их продукцию либо серьезно уменьшился, либо исчез совсем. О сохранении или небольшом росте спроса сообщили лишь 18,2% предприятий.

В топ-3 мер поддержки, которые действительно могли бы спасти бизнес, участники опроса называли снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности, отказ от принудительного закрытия бизнеса на карантин и новые прямые дотации в размере одного МРОТ на каждого работающего за все месяцы действия ограничений.

Мониторинг состояния бизнеса был проведен аппаратом бизнес-омбудсмена 18 ноября. В опросе приняли участие руководители и владельцы 5,7 тысячи компаний из всех регионов РФ. Почти 26,5% из опрошенных работают в сфере торговли непродуктовыми группами товаров, 13,09% – оказывают бытовые услуги населению, 11,6% – представляют сферу общественного питания, 6,78% – трудятся в строительстве и производства стройматериалов, 5,5% – в обрабатывающем производстве, 4,68% – в туристическом бизнесе, 4,16% – в образовательной деятельности. В других сферах работает менее чем по 3% опрошенных.

Москва, Татьяна Дорофеева

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