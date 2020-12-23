Путин подарил россиянам еще один нерабочий день

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным днем. Об этом глава государства сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Путина, «в соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это на федеральном уровне», но рекомендовал тем субъектам РФ, где еще такое решение не принято, сделать это. «А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне», – сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Стоит отметить, что с идеей объявить 31 декабря нерабочим днем по всей стране выступил на Госсовете глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Ранее его однопартийцы в нижней палате парламента неоднократно высказывались против. В частности, при рассмотрении законопроекта фракции ЛДПР депутат-«единоросс» Валентина Кабанова заявляла, что «люди устали отдыхать, они хотят работать». В итоге предложение либерал-демократов о выходном 31 декабря тогда поддержал всего 101 народный избранник при необходимых 226. Фракция политического большинства предпочла вообще не голосовать.

В настоящее время 31 декабря объявлено нерабочим днем в ряде субъектов РФ, в том числе Петербурге, Бурятии и других регионах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.20

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