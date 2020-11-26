«Люди устали отдыхать, они хотят работать»: в Госдуме жарко обсудили перенос выходного дня на 31 декабря

Представители фракции «Единая Россия» отказались законодательно устанавливать выходной день 31 декабря. Одним из основных аргументов противников этой идеи стало желание жителей Подмосковья поработать перед Новым годом – на такое мнение своих избирателей сослалась депутат-«единоросс» Валентина Кабанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перенести на 31 декабря один из выходных дней, чтобы этот день официально каждый год становился нерабочим, предложили депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект в первом чтении сегодня на пленарном заседании рассмотрела Государственная дума.

Как пояснил соавтор документа Ярослав Нилов, у правительства есть право переноса выходного дня, однако в этом году чиновники не стали принимать такое решение. «Мы предлагаем скорректировать нормы так, чтобы у правительства было не право, а обязанность переноса, чтобы всегда 31 декабря был выходным днем», – пояснил депутат.

Между тем заместитель главы думского комитета по труду Валентина Кабанова заявила, что россияне будут против такого решения. По ее словам, на последних встречах избиратели ей говорили, что они устали отдыхать и хотят работать.

«В связи с тем, что такая ситуация складывается, и перед Новым годом уже всем не очень хочется уходить в какой-то дополнительный выходной день», – считает Кабанова. По ее мнению, в ближайшие два года законопроект либерал-демократов будет также неактуальным, потому что в 2021 году 31 декабря приходится на субботу, а в 2022 году – на воскресенье. «Поэтому правительство данный законопроект не поддерживает, профсоюзы тоже, правовое управление считает его излишним, и комитет по труду предлагает его отклонить», – с улыбкой подытожила представитель «ЕР».

Но либерал-демократы так легко сдаваться не собирались. «Уважаемая Валентина Викторовна! – обратился к ней депутат Василий Власов. – Представляете ли вы, что происходит в городе 31 декабря? Спускаетесь ли вы в метро? Ездите ли на общественном транспорте? В вечернее время даже соблюдать социальную дистанцию невозможно. Вам не кажется, что хотя бы с точки зрения пандемии стоит принять этот законопроект?»

Кабанова в ответ авторитетно заявила, что 31 декабря ничем не отличается от всех остальных дней в году, и «нет никакой сутолоки ни в метро, ни в общественном транспорте». «Не надо здесь придумывать какие-то дополнительные, люди как работали так и работают. А если работодатели идут на такое действие, чтобы кого-то отпустить пораньше, они уходят раньше», – возмущенно сказала парламентарий.

«31-го все уже дома сидят, винегрет режут, смотрят «Иронию судьбы» и не бегают нигде», – примирительно сказал вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сглаживая эффект от слишком экспрессивного ответа коллеги по фракции.

«Прошу сообщить, в каком месте и когда конкретно люди высказали пожелание, что они очень хотят 31 декабря работать, – вступил в словесную битву депутат от ЛДПР Александр Шеин, обратившись к Кабановой. – И я понимаю, что мы не в армии, но в армии есть очень хорошее правило: делай, как я. Может быть, вы выступите с инициативой от вашей фракции, чтобы Госдума заседала 31 декабря до 18:00? И мы на себе испытаем, как все хотят работать 31 декабря…. Аппарат Госдумы, ФСО, правительство может быть нам в полном составе доклад проведет об итогах года, они же все тоже хотят работать?»

Кабанова пообещала выступить с такой инициативой в следующем созыве Госдумы. «Опрос не организация проводила, а я лично! Работая в одномандатном округе, как депутат, я всегда советуюсь с избирателями», – категорично заявила она.

Отметим, что Кабанова была избрана по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Московской области.

Законопроект либерал-демократов поддержал всего 101 народный избранник при необходимых 226. Фракция политического большинства предпочла вообще не голосовать.

Москва, Татьяна Дорофеева

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